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Sosyal medya platformu X, Hamas bağlantılı yüzlerce hesabı kapattı

Sosyal medya platformu X'in Üst Yöneticisi (CEO) Linda Yaccarino, Hamas bağlantılı yüzlerce hesabın kapatıldığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2023 14:56, Son Güncelleme : 12 Ekim 2023 14:58
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Sosyal medya platformu X, Hamas bağlantılı yüzlerce hesabı kapattı

Yaccarino, X'te paylaştığı açıklamada, İsrail'in Hamas ve Filistinli gruplarla çatışmasında platformun Avrupa Birliği'nin (AB) dijital kurallarına uyup uymadığına cevap verdi.

X'in içerikleri incelediğine işaret eden Yaccarino, "Sürekli gelişen ve değişen kriz sırasında tespit edilen sahte ve manipüle edilmiş içerikleri orantılı ve etkili şekilde değerlendirdiklerini" kaydetti.

Yaccarino, bu kapsamda, "X, çatışmanın başlamasından bu yana Hamas'a bağlı yüzlerce hesap tespit etti ve platformdan kaldırdı." ifadesini kullandı.

Terör örgütleri, şiddet ve aşırılık yanlısı gruplar için X'te yer olmadığını vurgulayan Yaccarino, "bu tür hesapları gerçek zamanlı olarak kaldırmaya devam ettiklerini" belirtti.

AB Komisyonu, son günlerde X sosyal medya platformunda şiddet bulunduran yasa dışı içerik ve dezenformasyon yayıldığını, bu tür içeriklerin uyarılara rağmen kaldırılmadığını, bunların kaldırılması için şirketin sahibi Elon Musk'a 24 saat süre verildiğini bildirmişti.

AB Komisyonunun dijital hizmetlerden sorumlu üyesi Thierry Breton, mektubunda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e saldırısının ardından X platformunun AB'de yasa dışı içerik ve yanlış bilgi yaymak için kullanıldığına dair göstergeler bulunduğunu belirtmişti.

- AB'den Facebook'a yasa dışı içeriklerle mücadele çağrısı

Öte yandan, Breton, Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'e de yasa dışı içerik ve dezenformasyonla mücadele çağrısında bulundu.

Breton, X'ten yaptığı çağrısında, Zuckerberg'den İsrail'in Filistinli gruplarla çatışmasında Facebook'un yasa dışı içeriklerle mücadele planını açıklamasını istedi.

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