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İzinsiz basın açıklaması yapmak isteyen 40 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da, HDP il ve ilçe başkanlıkları önünde izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen 13'ü yabancı uyruklu 40 kişi polislerce yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2023 15:36, Son Güncelleme : 12 Ekim 2023 15:37
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İzinsiz basın açıklaması yapmak isteyen 40 kişi gözaltına alındı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyine yapılan hava harekatını protesto etmek amacıyla izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen ve aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu bir grup, HDP'nin kentteki il ve ilçe başkanlıkları önünde toplandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gruptakileri izinsiz basın açıklaması yapmamaları için uyardı.

Buna rağmen açıklama yapmak isteyen 13'ü yabancı uyruklu 40 kişi polislerce gözaltına alındı.

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