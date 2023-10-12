Konutların turizm amaçlı kiralanmasına kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Kayıp olarak aranıyordu... Üniversiteli Anıl'dan acı haber geldi
Kayıp olarak aranıyordu... Üniversiteli Anıl'dan acı haber geldi
%0.94 Faizli Kredi Fırsatı!
%0.94 Faizli Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
İlkokullarda yazılı ve uygulamalı sınavlar nasıl yapılacak?
İlkokullarda yazılı ve uygulamalı sınavlar nasıl yapılacak?
Meclis'te 'gizli' Gazze oturumu
Meclis'te 'gizli' Gazze oturumu
Yargıtay'da 50 turda yeni daire başkanı seçilemedi
Yargıtay'da 50 turda yeni daire başkanı seçilemedi
'Ayhan Bora Kaplan operasyonu ile ilgili 9 polis açığa alındı'
'Ayhan Bora Kaplan operasyonu ile ilgili 9 polis açığa alındı'
'Türk SİHA'sını düşüren uçak İncirlik'ten kalktı' iddiasına yanıt
'Türk SİHA'sını düşüren uçak İncirlik'ten kalktı' iddiasına yanıt
Eylülde en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Eylülde en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Meclis'te 96 farklı meslekten milletvekili görev yapıyor
Meclis'te 96 farklı meslekten milletvekili görev yapıyor
AYM, Can Atalay'ın bireysel başvurusunun görüşülmesini erteledi
AYM, Can Atalay'ın bireysel başvurusunun görüşülmesini erteledi
AYM, yüksek yargıçların ek zam oranlarını belirleyen düzenlemeyi iptal etti
AYM, yüksek yargıçların ek zam oranlarını belirleyen düzenlemeyi iptal etti
Tarım Kredi Marketlerde indirim kampanyası başlatılıyor
Tarım Kredi Marketlerde indirim kampanyası başlatılıyor
Meclis 'Gazze' gündemiyle toplanıyor
Meclis 'Gazze' gündemiyle toplanıyor
'5 yıl erken emekli olma hakkı geliyor'
'5 yıl erken emekli olma hakkı geliyor'
Ev kadınlarına emeklilik fırsatı: Detaylar belli oldu
Ev kadınlarına emeklilik fırsatı: Detaylar belli oldu
Belediyeler de konut yapacak
Belediyeler de konut yapacak
Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler...Filistin için devrede
Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler...Filistin için devrede
Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
KSÜ'lü 5 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde
KSÜ'lü 5 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde
İSPARK ücretlerine yüzde 57'ye varan zam yapıldı
İSPARK ücretlerine yüzde 57'ye varan zam yapıldı
AFAD Başkanı Memiş: 180 bin konutun ihalesi yapıldı
AFAD Başkanı Memiş: 180 bin konutun ihalesi yapıldı
'Yeni yasa hazırlığımız var, bugün yarın meclise inmek üzere'
'Yeni yasa hazırlığımız var, bugün yarın meclise inmek üzere'
Camide alkol kullanan sanığın yargılandığı davada karar
Camide alkol kullanan sanığın yargılandığı davada karar
Yıl sonuna kadar mobilyaya zam yok
Yıl sonuna kadar mobilyaya zam yok
Kredi musluğu kısıldı, konut satışında rüzgar terse döndü
Kredi musluğu kısıldı, konut satışında rüzgar terse döndü
Akşener'den Erdoğan'ın ittifak çağrısına yanıt
Akşener'den Erdoğan'ın ittifak çağrısına yanıt
Erdoğan: Fırsatçılık peşinde koşanlara nefes aldırmayacağız
Erdoğan: Fırsatçılık peşinde koşanlara nefes aldırmayacağız
Erdoğan'dan ittifak çağrısı: İYİ Parti'de olabilir
Erdoğan'dan ittifak çağrısı: İYİ Parti'de olabilir
Market zincirlerinden indirim kararı
Market zincirlerinden indirim kararı
Erdoğan'dan İsrail'e: Örgüt gibi davranırsa, örgüt gibi muamele görür
Erdoğan'dan İsrail'e: Örgüt gibi davranırsa, örgüt gibi muamele görür
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Konutların turizm amaçlı kiralanmasına kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2023 15:39, Son Güncelleme : 12 Ekim 2023 15:40
Yazdır
Konutların turizm amaçlı kiralanmasına kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, bir teklifin yine "torba" yasa olarak Meclise geldiğini belirterek, bu yasama sisteminin son derece yanlış olduğunu savundu.

Birbiriyle ilişkisiz düzenlemelerin bir arada görüşülmesinin gayriciddi bir yaklaşım olduğunu öne süren Türeli, "torba" kanun şeklindeki düzenlemelerin, kanun yapma tekniğine de aykırı olduğunu söyledi. Türeli, "Bu teklif için Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu tali komisyon olarak belirlenmiş ama bana göre asli komisyon orası olmalı. Teklif komisyonumuzla ilgili değil." diye konuştu.

Komisyon Başkanı Muş, İçtüzüğe göre tekliflerin hangi komisyonlarca görüşüleceğinin TBMM Başkanlığınca belirlendiğini belirterek, bugün görüşülecek düzenleme için Meclis Başkanlığınca esas olarak Plan ve Bütçe Komisyonunun, tali olarak ise Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun belirlendiğini söyledi. Muş, teklifin görüşmelerine başlanması konusunda bir tereddüt bulunmadığını da kaydetti.

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, düzenlemeyle ilgili Komisyona sunum yapıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber