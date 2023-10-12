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Hamas, Batı Şeria'daki Filistinlilere 'acil seferberlik' çağrısı yaptı

Filistinli direniş grubu Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere "acil seferberlik ve İsrail ordusu ile Yahudi yerleşimcilere karşı koyma" çağrısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2023 16:23, Son Güncelleme : 12 Ekim 2023 16:24
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Hamas, Batı Şeria'daki Filistinlilere 'acil seferberlik' çağrısı yaptı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'da direniş çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Filistin halkından "İşgal altındaki Batı Şeria'da köylerimize baskın yapan ve saldıran işgal ordusu ve onun yerleşimci sürülerine karşı" acil seferberlik durumuna geçmesi ve onlara karşı koyması istendi.

Filistin beldelerine yönelik saldırıların hatırlatıldığı açıklamada, "Her özgür ve onurlu insan, bu suçluları, halkımıza, topraklarımıza ve kutsallarımıza saldırma azgınlığından caydırmak için yola çıkmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Kudüs'ün batısındaki Beyt Şems kenti ile Gazze Şeridi yakınlarında İsrail askerlerinin konuşlandığı bölgeyi hedef aldığını duyurdu.

Açıklamada, Gazze'nin güney sınırı yakınlarındaki Yad Mordechai'de İsrail askerlerinin konuşlandığı bölgeye çok sayıda roket atıldığı belirtildi.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1354 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 49 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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