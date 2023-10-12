Adana'da iş yerine silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kurşunların isabet ettiği iş yeri sahibi Mehmet Ulaş (45) ile çalışanı Can T. (40) yaralandı.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasına kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından tabancalarla ateş edildi.

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