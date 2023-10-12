Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2023 16:32, Son Güncelleme : 12 Ekim 2023 16:33
Maksutuşağı Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye helikopter, arazöz, dozer ve ilk müdahale aracı sevk edildi.
Ekiplerin 3 saatlik çalışma sonucu söndürdüğü yangında, 8 hektarı ormanlık alan olmak üzere yaklaşık 48 hektar alan zarar gördü.