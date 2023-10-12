Şanlıurfa'da geri manevra yapan kamyonetin çarptığı bebek öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarptığı bebek hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2023 17:13, Son Güncelleme : 12 Ekim 2023 17:07
Kesmekaya Mahallesi'nde M.D. (38) idaresindeki 60 VZ 711 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada tarlada çalışan ailesinin uyumak için bıraktığı 1 yaşındaki Melisa Fener'e çarptı.
Yakınlarının ihbarıyla bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fener, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.