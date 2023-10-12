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Prof. Dr. Ortaylı, mezunu olduğu Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde konferans verdi

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ankara Üniversitesinin Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Cumhuriyet'in 100. Yılında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi" konferansında öğrencilerle buluştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2023 19:20, Son Güncelleme : 12 Ekim 2023 19:02
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Prof. Dr. Ortaylı, mezunu olduğu Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde konferans verdi

Ortaylı, Farabi Salonu'nda düzenlenen konferansta, Fakülte'nin kuruluşunun 88. yılı olduğunu anımsatarak "İnşallah Fakülte'nin 100. yılını da bir arada kutlamak nasip olur." dedi.

Kendisinin de mezun olduğu Fakülte'nin önemine işaret eden Ortaylı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Fakülte'ye ismini de verdiğini anlattı.

"Dil, tarih ve coğrafya üçlüsü olmadan gücün de olmayacağını" vurgulayan Ortaylı, "Birinin kurulması için üçünün tetkiki ve bilinmesi icap eder. Filologya, tarihsiz ve coğrafyasız katiyen anlaşılamaz. Coğrafyanın insan unsuru olmadan yaratıcılık unsuruna uğranmayacağı çok açıktır ve tarih coğrafyanın esiridir, onunla gelişir. Dil, bizim ideolojimizi, düşünce yapımızı, üretim biçimimizi tayin eder. Bu üçü bir aradadır." diye konuştu.

Atatürk'ün dil, tarih ve coğrafya noktasında engin ve zengin bir bilgiye sahip olduğunu söyleyen Ortaylı, böyle bir karakterin dil, tarih ve coğrafya anlayışının herkesten değişik olduğunu dile getirdi. "Yeryüzü coğrafyasını ve tarihini bilmeyen bir topluluğun saygın bir millet olması mümkün değildir." diyen Ortaylı, bunun Atatürk'ün temel düşüncesi olduğunun altını çizdi.

- "Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Sorbonne ve Viyana'dan daha fazlası"

Çocukluğunun Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde geçtiğini söyleyen İlber Ortaylı, fakülteye adım attığı günden beri, binanın bir kısmında bulunan Tarih Kurumu Kütüphanesinde adeta zamanda ve mekanda dünyayı gezme fırsatı bulduğunu, bunun insanı başka yerlere götüren bir duygu olduğunu dile getirdi.

Ortaylı, "İşte Sorbonne, işte Viyana'da da bulacağınız ortam budur, hatta Dil ve Tarih daha fazlasıdır." dedi. Fakülte'nin bu manevi havasının oluşmasında mimarisinin de çok büyük bir önem arz ettiğini söyleyen Ortaylı, Fakülte'nin mimarı Bruno Taut'un Ankara'ya kazandırdıklarının önemi üzerine de konuştu.

Konferansın ardından Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, İlber Ortaylı'ya Ankara Üniversitesinin sembolü olan Güneş Kursunu hediye etti.

Ayrıca İlber Ortaylı'nın 10 üzerinden 10 dereceyle mezun olduğu doktora belgesi de kendisine takdim edildi.

Konferans, katılımcılar ve öğrencilerle anı fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

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