Tarımın Geleceği Çalıştay'ı 13-14 Ekim'de düzenlenecek
Cihannüma Derneği ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi iş birliğinde "Tarımın Geleceği Çalıştayı" 13 -14 Ekim 2023 tarihileri arasında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yapılacaktır.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ekim 2023 19:43, Son Güncelleme : 12 Ekim 2023 19:46
''Buğday ile Koyun Gerisi Oyun" temasının kullanıldığı çalıştayda, değişen dünya düzeni ve salgın hastalık tehditleri nedeniyle tarımsal alana yönelik artan ilginin sistemleştirilmesi, sorunlar, çözüm önerileri ve başarılı örnekler konuşulacaktır.
13 Ekim günü açılış paneli ile başlayacak çalıştayda:
" Gıda temini ve güvenliği için tarımsal kuraklık tehdidi
" Hayvancılık ve Mera
" Tarımda kırsal kalkınma yatırımları ve destekleri
" Tarımda dijital dönüşüm
" Tarımsal pazarlama ve Sorunları
" Gelecekteki tarımsal riskler ve sorunlar.
Ana başlıkları altında, bürokrasi, akademi, yerel yönetimler, STK, üreticiler ve yatırımcıları bir araya gelecek.