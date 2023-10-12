AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Erdoğan'a mazbatası takdim edildi

"7 Ekim Cumartesi günü büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiğimiz AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, delegelerimizin oylarının tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilen, AK Partimizin kurucu mimarı, Büyük Türkiye vizyonunun taşıyıcısı, arkasından yol yürümekten onur duyduğumuz, liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mazbatasını takdim ettik. Liderimizin öncülüğünde daha nice başarılara inşallah."

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