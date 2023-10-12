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Manisa'da zeytin ağacına çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde zeytin ağacına çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2023 21:07, Son Güncelleme : 12 Ekim 2023 21:08
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Manisa'da zeytin ağacına çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ö.A.'nın kullandığı 45 ANG 413 plakalı otomobil, Çamönü Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak, zeytin ağacına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yapılan kontrolde otomobildeki yolcu Damla Kalem'in (17) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ö.A. ile yolcular H.E.D. ve K.N. ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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