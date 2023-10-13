13 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri" ile "Sürdürülebilir Enerji Dönüşümü" konulu oturumlarda konuşacak.

(Yeni Delhi)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valiliği ziyaret edecek, iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Van/19.00/20.15)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Barosu ve AK Parti İl Teşkilatı ile şehit savcı Murat Uzun'un ailesine ziyaretlerde bulunacak.

(Samsun/10.30-16.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak Site Spor Salonu'ndaki Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı kura çekimine katılacak.

(Zonguldak/14.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valilik ile AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyaretlerde bulunacak, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı ve Belkıs Emine Çelik İlkokulu ile Necati Perihan Kervancı Ortaokulu açılışlarına iştirak edecek.

(Tekirdağ/09.30-16.00)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, teşkilat buluşmasına katılacak.

(Kahramanmaraş/12.45/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstinye Üniversitesi Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi ile Finansal Teknoloji Merkezi Cube Ümraniye'nin açılış törenlerine iştirak edecek.

(İstanbul/08.30/11.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği ziyaret edecek ve açıklamalarda bulunacak, İstişare Toplantısı'na katılacak, Büyükşehir Belediye Başkanlığına, TİGEM'e ve AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek, Genç Çiftçiler Buluşması'na katılacak.

(Malatya/09.30-17.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı kurumsal sektör hesaplarını, ağustos ayına ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle Mısır'a resmi ziyarette bulunacak.

(Kahire)

2- Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugaylarının "Aksa Tufanı" saldırısının ardından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırı ve bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Gazze)

3- Afganistan'ın Herat vilayetinde 7 Ekim'de meydana gelen şiddetli depremlerin ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Kabil/Herat)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalı Camisi'nde "Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa" sabah namazı buluşmasına katılacak, Akyazı Uhud Camisi'nde cuma namazı kıldıracak, hutbe irat edecek.

(Ordu/05.45/12.20)

SPOR

1- 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 6. etap yarışı Bodrum-Selçuk arasında gerçekleştirilecek.

(Muğla/İzmir)

2- Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda San Marino'yu konuk edecek.

(İstanbul/19.45)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımıyla karşılaşacak.

(Valensiya/21.30)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-TOFAŞ maçıyla başlayacak.

(Denizli/19.00)

5- Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley gruplarında ikinci maçlar İzmir ve Ankara'da yapılacak. A Grubu'nda Develi Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, B Grubu'nda Spor Toto-Hatay Büyükşehir Belediyespor, C Grubu'nda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-TÜRŞAD ve Brand Group Alanya Belediyespor-Cizre Belediyespor müsabakaları oynanacak.

(İzmir/14.00/19.00/Ankara/16.00/18.30)