Stokta bekletilen 600 bin araç piyasaya girdi

Ticaret Bakanlığı'nın otomobil piyasasına kilitleyen stokçu ve manipülasyonlara karşı yürüttüğü mücadele, hem stokları gün yüzüne çıkardı hem piyasadaki satılık araç sayısının çoğalmasıyla fiyatların aşağı çekilmesini sağladı. Kasımda uygulamaya başlayacak kimlik doğrulama ile ilan verme öncesinde satış platformları sıfır ve ikinci el araç kaynıyor. Türkiye'nin en çok kullandığı ilan sitelerinde 3 ay öncesine kadar 300 bin civarında satılık araç ilanı bulunuyordu. Yeni üretilen ve eldeki aracını ikinci el piyasada satmak isteyenlerin varlığına rağmen, stokçuların alıp piyasadan çektiği araçlar yüzünden fiyatlar geçen yıl yüzde 200'leri aşan oranlarda yükseldi. Sahte ilanlarla piyasayı şişiren spekülatörlerin araba fiyatlarında oluşturduğu köpük son aylarda alınan tedbirlerle erimeye başladı.

FİYATLARDAKİ KÖPÜK ERİDİ



Ticaret Bakanlığı'nın sıfır araçların ikinci el piyasasında satışını 6 bin kilometre ve 6 ay kuralına bağlamasıyla başlayan mücadele, bayilerin ve ilan sitelerinin mercek altına alınmasıyla derinleştirildi. Ardından da kuralları ihlal ederek piyasanın dengesini bozan spekülatörlere verilen cezaların artırıldı. Bayi lisansının iptaline varan cezaların ardından geçtiğimiz ağustos ayında; ilan sitelerinde kimlik gizlenerek taşınmaz ve ikinci el taşıt ilanı verilmesi yasağı kararı verildi.

100 BİN TL'LİK CEZA 1 EKİM'DE BAŞLIYOR



Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 31 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik"te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilan sitelerinde kimlik gizlenerek ilan verilmesini engellemek için kişinin kendisine, eşine, birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ait olmayan ya da sahibi tarafından yetkilendirilmediği taşınmaz veya taşıtı ilana koyabilmesi yasaklandı. Yayım tarihlerinden 2 ay sonra (1 Ekim 2023) yürürlüğe girecek düzenlemeye aykırı davrananlar hakkında her bir aykırılık için 10 bin Türk Lirası'ndan 100 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak.

İLAN SAYISI 3 KATINA ÇIKTI



Türkiye'nin en çok kullandığı ilan sitelerinde 3 ay öncesine kadar 300 bin civarında olan araç ilanı sayısı 958 bin adede yükseldi. Bu durum, yeni uygulama sayesinde stokta bekletilen yaklaşık 600 bin aracın piyasaya sürüldüğünü gösteriyor. 31 Ağustos'ta yayınlanan ve kasım başından itibaren yürürlüğe girecek olan ilan sitelerinde kimlik doğrulama zorunluluğu da ilan ve araç yığılmalarının en önemli faktörlerinden biri oldu.

FİYATLAR 100-150 BİN TL DÜŞTÜ



İlan sitelerindeki araçların fiyatları da 3 ay öncesine göre ortalama 100-150 bin TL düştü. Ayrıca yatırım amaçlı olarak sıfır araç alan kişiler de 6 bin 1 ve 8 bin kilometre arasındaki 26 bin 200 sıfır ikinci el aracını ilana koydu. Elektrikli araçların ilandaki sayısı da toplam 2 bin 868 olurken bu araçlardan yarısından daha fazlası, toplamda bin 559 tane araç 6 bin 1 ila 8 bin kilometre arasında ilanlardan oluşuyor.

Ali Kürşat Büyükada