Esnafa EYT kapısı açılıyor! O şartları taşıyanlar emekli olabilecek
Esnafa EYT kapısı açılıyor! O şartları taşıyanlar emekli olabilecek
Hemen Üye ol, 2000 TL Hesabına Yatsın!
Hemen Üye ol, 2000 TL Hesabına Yatsın!
Sponsorlu İçerik
Ağır yük kaldıracak 10 bin operatör aranıyor
Ağır yük kaldıracak 10 bin operatör aranıyor
AK Parti'de başkanlık için 5 kriter aranıyor
AK Parti'de başkanlık için 5 kriter aranıyor
Stokta bekletilen 600 bin araç piyasaya girdi
Stokta bekletilen 600 bin araç piyasaya girdi
Emeklilere 5 bin TL önerisi Kanun teklifine eklendi
Emeklilere 5 bin TL önerisi Kanun teklifine eklendi
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 kişi öldü, 2'si jandarma 6 kişi yaralandı
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 kişi öldü, 2'si jandarma 6 kişi yaralandı
AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Erdoğan'a mazbatası takdim edildi
AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Erdoğan'a mazbatası takdim edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Batı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Batı?
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
Lise öğrencisi, dünyada gelecek vadeden 100 öğrenci arasına girdi
Lise öğrencisi, dünyada gelecek vadeden 100 öğrenci arasına girdi
Kayıp olarak aranıyordu... Üniversiteli Anıl'dan acı haber geldi
Kayıp olarak aranıyordu... Üniversiteli Anıl'dan acı haber geldi
İlkokullarda yazılı ve uygulamalı sınavlar nasıl yapılacak?
İlkokullarda yazılı ve uygulamalı sınavlar nasıl yapılacak?
Meclis'te 'gizli' Gazze oturumu
Meclis'te 'gizli' Gazze oturumu
Yargıtay'da 50 turda yeni daire başkanı seçilemedi
Yargıtay'da 50 turda yeni daire başkanı seçilemedi
'Ayhan Bora Kaplan operasyonu ile ilgili 9 polis açığa alındı'
'Ayhan Bora Kaplan operasyonu ile ilgili 9 polis açığa alındı'
'Türk SİHA'sını düşüren uçak İncirlik'ten kalktı' iddiasına yanıt
'Türk SİHA'sını düşüren uçak İncirlik'ten kalktı' iddiasına yanıt
Eylülde en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Eylülde en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Meclis'te 96 farklı meslekten milletvekili görev yapıyor
Meclis'te 96 farklı meslekten milletvekili görev yapıyor
AYM, Can Atalay'ın bireysel başvurusunun görüşülmesini erteledi
AYM, Can Atalay'ın bireysel başvurusunun görüşülmesini erteledi
AYM, yüksek yargıçların ek zam oranlarını belirleyen düzenlemeyi iptal etti
AYM, yüksek yargıçların ek zam oranlarını belirleyen düzenlemeyi iptal etti
Tarım Kredi Marketlerde indirim kampanyası başlatılıyor
Tarım Kredi Marketlerde indirim kampanyası başlatılıyor
Meclis 'Gazze' gündemiyle toplanıyor
Meclis 'Gazze' gündemiyle toplanıyor
'5 yıl erken emekli olma hakkı geliyor'
'5 yıl erken emekli olma hakkı geliyor'
Ev kadınlarına emeklilik fırsatı: Detaylar belli oldu
Ev kadınlarına emeklilik fırsatı: Detaylar belli oldu
Belediyeler de konut yapacak
Belediyeler de konut yapacak
Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler...Filistin için devrede
Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler...Filistin için devrede
Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
KSÜ'lü 5 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde
KSÜ'lü 5 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde
İSPARK ücretlerine yüzde 57'ye varan zam yapıldı
İSPARK ücretlerine yüzde 57'ye varan zam yapıldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti'de başkanlık için 5 kriter aranıyor

AK Parti'de adaylar için önce anket yapılacak, ardından bölge temayülü aranacak. Bölge teşkilatında ayrıca mülakata girecek olan adaylar, alt ve üst kurulda sınava tabi tutulacak. Bu aşamaları geçen isimler Erdoğan'a sunulacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 13 Ekim 2023 07:55, Son Güncelleme : 13 Ekim 2023 08:25
Yazdır
AK Parti'de başkanlık için 5 kriter aranıyor

AK Parti, yerel seçimler için çalışmalarına hız verdi. Parti, her seçimde olduğu gibi "Bize hizmet edecek aday lazım" şiarıyla hareket edecek.

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; Belediye başkanlığına aday olacak isimler için 'anket, temayül, mülakat, alt-üst kurul, Cumhurbaşkanı onayı' olmak üzere 5 kıstas ön planda tutulacak. Bu kapsamda partinin seçmen araştırma ekibi, sokak sokak dolaşıp halkın nabzını tutacak. Vatandaşa il ve ilçelerde hangi belediye başkanını görevde görmek istedikleri sorulacak.

Aday olmak isteyen kişiler üzerinde detaylı bir anket çalışması yapılacak. Öne çıkanlar bölge teşkilatları tarafından temayüle tabi tutulacak. Daha sonra bölge teşkilatlarınca mülakata alınacak. Burayı geçenler genel merkezde oluşturulacak olan alt ve üst kurulda bir dizi sınava girecek. Kurulun onayının ardından isimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Son kararı Erdoğan verecek.

DİPLOMASİ TRAFİĞİNE DEVAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-Filistin çatışmasının son bulması için dün de BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nahyan ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, iki lidere gerilimin sonlandırılmasının, başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası kamuoyunun atacağı müspet adımlarla mümkün olabileceğini ifade etti.

YEREL SEÇİM TRAFİĞİ HIZLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleri ile görüşmelerini sürdürüyor. Önceki gün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı kabul eden Erdoğan, dün de BBP lideri Mustafa Destici ile görüştü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber