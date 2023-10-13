AK Parti'de başkanlık için 5 kriter aranıyor

AK Parti, yerel seçimler için çalışmalarına hız verdi. Parti, her seçimde olduğu gibi "Bize hizmet edecek aday lazım" şiarıyla hareket edecek.

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; Belediye başkanlığına aday olacak isimler için 'anket, temayül, mülakat, alt-üst kurul, Cumhurbaşkanı onayı' olmak üzere 5 kıstas ön planda tutulacak. Bu kapsamda partinin seçmen araştırma ekibi, sokak sokak dolaşıp halkın nabzını tutacak. Vatandaşa il ve ilçelerde hangi belediye başkanını görevde görmek istedikleri sorulacak.

Aday olmak isteyen kişiler üzerinde detaylı bir anket çalışması yapılacak. Öne çıkanlar bölge teşkilatları tarafından temayüle tabi tutulacak. Daha sonra bölge teşkilatlarınca mülakata alınacak. Burayı geçenler genel merkezde oluşturulacak olan alt ve üst kurulda bir dizi sınava girecek. Kurulun onayının ardından isimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Son kararı Erdoğan verecek.

DİPLOMASİ TRAFİĞİNE DEVAM



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-Filistin çatışmasının son bulması için dün de BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nahyan ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, iki lidere gerilimin sonlandırılmasının, başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası kamuoyunun atacağı müspet adımlarla mümkün olabileceğini ifade etti.

YEREL SEÇİM TRAFİĞİ HIZLANDI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleri ile görüşmelerini sürdürüyor. Önceki gün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı kabul eden Erdoğan, dün de BBP lideri Mustafa Destici ile görüştü.