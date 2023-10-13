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Yeni kalkınma planı TBMM'ye geliyor: İşte başlıklar

Ekonomide gözler Orta Vadeli Programın açıklanmasının ardından kalkınma planına çevrildi. Plan, 16 Ekim'de Meclis'e sunulacak. Refahın artırılması, enerji ve ulaşımda merkez ülke olma adımları, yeşil dönüşüm hedefleri planın ana başlıklarından olacak. 12'nci Kalkınma Planı ile Türkiye'nin 2053 vizyonu çizilecek.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 13 Ekim 2023 09:10, Son Güncelleme : 13 Ekim 2023 09:09
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Yeni kalkınma planı TBMM'ye geliyor: İşte başlıklar

5 yıl boyunca yapılacak icraat, sosyal kalkınma ve refahı yükseltecek adımlar,

enerji ve ulaşımda Türkiye'yi merkez ülke haline getirecek faaliyetlerin hepsi 12'nci Kalkınma Planı'nın ana başlıklarından.

5 yıl boyunca yapılacak icraat ve Türkiye'nin 2053 vizyonu yer alıyor

Kalkınma planı ile Türkiye'nin 2053 vizyonu çizilecek.

2024-2028 yıllarını kapsayan Kalkınma Planı'nda en önemli başlık refahın artırılması.

Gelirin daha adil paylaşılmasına yönelik adımlar atılacak. Asgari ücretliler başta olmak üzere çalışanların gelir dağılımındaki payı artırılacak.

Özel sektör ile kamu arasında gelir dengesi sağlanacak. Bunun için ekonomik ve sosyal kalkınma adımlarına devam edilecek.

Türkiye'nin enerjide merkez ülke olması için adımlar atılacak

Kalkınma planı ile Türkiye'nin enerjide merkez ülke olması için adımlar atılacak.

Sanayi ve enerji tesislerine entegre edilmiş demir ve kara yolu ağları güçlendirilecek. Uluslararası deniz ve kara taşımacılığı için gümrük kapıları ve limanlarına yenileri eklenecek.

Asya'yı Avrupa'ya bağlayacak yeni çekim merkezlerinin önünün açılması sağlanacak. Bu konuda Zengezur Koridoru ve Ovaköy Sınır Kapısı gibi örneklerin sayısı artırılacak.

"Yeşil dönüşüm" de kalkınma planında

Yeşil dönüşüm ve ekosistem önemli başlıklardan biri.

2053 Net Sıfır Emisyon hedefi, karbonsuzlaşma faaliyetleri, enerji ve kaynak verimliliğini artıracak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi teşvik edecek adımlar kalkınma planında yer alacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12'nci Kalkınma Planı'nı 16 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunacak.

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