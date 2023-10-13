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SPK onay verdi: Tarihin en büyük halka arzı geliyor

SPK'dan halka arz için onay alan TAB Gıda, halka arz işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 milyar 825 milyon lira ile Türk lirası cinsinden tarihin en büyük halka arz büyüklüğü unvanına sahip olacak.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 13 Ekim 2023 09:24, Son Güncelleme : 13 Ekim 2023 11:42
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halk arz başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, TAB Gıda'nın mevcut 232 milyon 417 bin TL olan sermayesinin 261 bin 292 TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 28 milyon 875 bin TL paylar ile mevcut ortaklardan TFI TAB Gıda Yatırımları AŞ'ye ait 23 milyon 625 bin TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 52,5 milyon TL pay halka arza konu edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 130,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

TAB Gıda, halka arz işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 milyar 825 milyon lira ile Türk lirası cinsinden tarihin en büyük halka arz büyüklüğü unvanına sahip olacak. Halkbank'ın 2012 yılındaki ikincil halka arzının büyüklüğü 4,51 milyar lira olmuştu. Halkbank'ın ardından bugüne kadarki TL cinsinden en büyük halka arz büyüklükleri 3,48 milyar lira ile Ahlatçı Doğalgaz, 3,46 milyar lira ile Enerya Enerji, 3,34 milyar lira ile Akfen Yenilenebilir Enerji, 3,26 milyar lira ile CW Enerji ve 3,1 milyar lira ile Bien Yapı Ürünleri şeklinde gerçekleşmişti.

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