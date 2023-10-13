Ağrı'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Ekipler, şüpheli M.A'nın adresinde yaptıkları aramada 123 gram metamfetamin ile 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

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