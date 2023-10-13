Ağrı'da evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde evinde uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatları bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2023 09:47, Son Güncelleme : 13 Ekim 2023 09:48
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Ekipler, şüpheli M.A'nın adresinde yaptıkları aramada 123 gram metamfetamin ile 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Şüpheli M.A, gözaltına alındı.