İTO ve ATO'dan üyelerine indirim çağrısı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO'nun 750 binden fazla üyesine seslenerek, "İstanbul iş dünyamızın en büyük meslek örgütü olan İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) üye tüm üretici ve tüccarımızı, en az yıl sonuna kadar fiyatlarını artırmamaya ve imkanı olanları indirim yapmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, piyasalarda özellikle otomotiv ve emlakta rutin, normal yürüyen bir piyasaya ve makul fiyatlara geri dönülmeye başlandığını kaydetti.

Avdagiç, "Olağanüstü bir dönem geçirdik ve şimdi Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirlerle fiyatlardaki spekülatif süreç normale dönme işaretleri veriyor" dedi.

"Enflasyonla mücadelede kritik bir viraja geldik"

Bazı sektörlerin belirli ürünlerde fiyat artışları yapılmayacağına dair açıklamalarının memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Şekib Avdagiç, "Bu indirimleri, tüm sektörlere ve ürünlere yaymalıyız" dedi.

Avdagiç, şunları söyledi:

"Ülke olarak enflasyonla mücadelede kritik bir viraja geldik. Rasyonelleşme politikası kapsamında uygulanan politikaların etkileri görülmeye başlandı. Bu virajı birlikte hareket ederek aşacağız. Yüksek enflasyonun birikimli sonuçlarının ne ölçüde ağır bir fatura çıkardığını hiç unutmamalıyız. Bu yolda beklentilerin bozulmasına izin veremeyiz. Enflasyonla mücadele kararlılığımızı tavizsiz sürdürmemiz gerekiyor. Bunu başarınca, makul sürede tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşacağımıza inanıyorum."

ATO, marketler ve üyelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın indirim kampanyasına desteğe çağırdı

Baran, yazılı açıklamasında, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında tüm işletmeleri indirim kampanyasına destek olmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın gıda perakendecileri başta olmak üzere çeşitli kesimlere yaptığı çağrıyı anımsatan Baran, "Büyüme, yatırımlar, finansman maliyetleri, gelir dağılımı gibi birçok temel makroekonomik değişkeni olumsuz etkileyen enflasyonla mücadele bugün en temel sorunumuz. Bu sorunun kısa sürede çözümü için tüm kesimlerin kararlı duruş sergilemesine ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, hükümetin, enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi için çalışmalar yürüttüğünü belirterek, bu süreçte herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine işaret etti.

Perakendecilerin yanı sıra tekstilden halı ve mobilyaya, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar tedarik zincirindeki tüm aktörlerin bu sürece katılması gerektiğini vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Enflasyon ve hayat pahalılığı gelir ve sermayeyi eriten bir süreç. Üyelerimizin salgından bu yana yaşadığı sıkıntıları ve bu sıkıntıların atlatılmasındaki katkıları hepimiz biliyoruz. Enflasyonla mücadele için her şeyden önce kararlılık, birlik ve beraberlik gerekiyor. Bu süreçte, marketler başta olmak üzere tüm üyelerimizi yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek vermeye davet ediyorum."