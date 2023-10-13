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İTO Başkanı Avdagiç'ten 750 bin işletmeye indirim çağrısı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 750 binden fazla İTO üyesine yıl sonuna kadar fiyat artırmama ve indirim çağrısında bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2023 09:58, Son Güncelleme : 13 Ekim 2023 10:02
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İTO Başkanı Avdagiç'ten 750 bin işletmeye indirim çağrısı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO'nun 750 binden fazla üyesine seslenerek, "İstanbul iş dünyamızın en büyük meslek örgütü olan İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) üye tüm üretici ve tüccarımızı, en az yıl sonuna kadar fiyatlarını artırmamaya ve imkanı olanları indirim yapmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, piyasalarda özellikle otomotiv ve emlakta rutin, normal yürüyen bir piyasaya ve makul fiyatlara geri dönülmeye başlandığını kaydetti.

Avdagiç, "Olağanüstü bir dönem geçirdik ve şimdi Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirlerle fiyatlardaki spekülatif süreç normale dönme işaretleri veriyor" dedi.

"Enflasyonla mücadelede kritik bir viraja geldik"

Bazı sektörlerin belirli ürünlerde fiyat artışları yapılmayacağına dair açıklamalarının memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Şekib Avdagiç, "Bu indirimleri, tüm sektörlere ve ürünlere yaymalıyız" dedi.

Avdagiç, şunları söyledi:

"Ülke olarak enflasyonla mücadelede kritik bir viraja geldik. Rasyonelleşme politikası kapsamında uygulanan politikaların etkileri görülmeye başlandı. Bu virajı birlikte hareket ederek aşacağız. Yüksek enflasyonun birikimli sonuçlarının ne ölçüde ağır bir fatura çıkardığını hiç unutmamalıyız. Bu yolda beklentilerin bozulmasına izin veremeyiz. Enflasyonla mücadele kararlılığımızı tavizsiz sürdürmemiz gerekiyor. Bunu başarınca, makul sürede tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşacağımıza inanıyorum."

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