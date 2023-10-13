Kocaeli'de bir muhtar tartıştığı oğlu tarafından silahla yaralandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı oğlunun silahla yaraladığı muhtar tedaviye alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2023 10:44, Son Güncelleme : 13 Ekim 2023 11:10
Pazarçayırı Mahallesi Muhtarı R.G. ile oğlu E.G. arasında aynı mahalledeki evlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine E.G. tabancayla ateş açtığı babasını ayağından vurarak yaraladı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan R.G. sağlık personelince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kaçan E.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.