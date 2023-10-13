İkinci el otoda fiyatlar düştü, satışlar arttı
İkinci el otoda fiyatlar düştü, satışlar arttı
Hemen Üye ol, 2000 TL Hesabına Yatsın!
Hemen Üye ol, 2000 TL Hesabına Yatsın!
Sponsorlu İçerik
Klonlama yapılan cep telefonları kapanacak
Klonlama yapılan cep telefonları kapanacak
Vatandaşlar TBMM'ye en çok sahipsiz köpeklerden dert yandı
Vatandaşlar TBMM'ye en çok sahipsiz köpeklerden dert yandı
Türkiye'den Gazze'ye ilk insani yardım yola çıktı
Türkiye'den Gazze'ye ilk insani yardım yola çıktı
Yeni kalkınma planı TBMM'ye geliyor: İşte başlıklar
Yeni kalkınma planı TBMM'ye geliyor: İşte başlıklar
SPK onay verdi: Tarihin en büyük halka arzı geliyor
SPK onay verdi: Tarihin en büyük halka arzı geliyor
Esnafa EYT kapısı açılıyor! O şartları taşıyanlar emekli olabilecek
Esnafa EYT kapısı açılıyor! O şartları taşıyanlar emekli olabilecek
Ağır yük kaldıracak 10 bin operatör aranıyor
Ağır yük kaldıracak 10 bin operatör aranıyor
AK Parti'de başkanlık için 5 kriter aranıyor
AK Parti'de başkanlık için 5 kriter aranıyor
Stokta bekletilen 600 bin araç piyasaya girdi
Stokta bekletilen 600 bin araç piyasaya girdi
Emeklilere 5 bin TL önerisi Kanun teklifine eklendi
Emeklilere 5 bin TL önerisi Kanun teklifine eklendi
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 kişi öldü, 2'si jandarma 6 kişi yaralandı
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 kişi öldü, 2'si jandarma 6 kişi yaralandı
AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Erdoğan'a mazbatası takdim edildi
AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Erdoğan'a mazbatası takdim edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Batı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Batı?
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
Lise öğrencisi, dünyada gelecek vadeden 100 öğrenci arasına girdi
Lise öğrencisi, dünyada gelecek vadeden 100 öğrenci arasına girdi
Kayıp olarak aranıyordu... Üniversiteli Anıl'dan acı haber geldi
Kayıp olarak aranıyordu... Üniversiteli Anıl'dan acı haber geldi
İlkokullarda yazılı ve uygulamalı sınavlar nasıl yapılacak?
İlkokullarda yazılı ve uygulamalı sınavlar nasıl yapılacak?
Meclis'te 'gizli' Gazze oturumu
Meclis'te 'gizli' Gazze oturumu
Yargıtay'da 50 turda yeni daire başkanı seçilemedi
Yargıtay'da 50 turda yeni daire başkanı seçilemedi
'Ayhan Bora Kaplan operasyonu ile ilgili 9 polis açığa alındı'
'Ayhan Bora Kaplan operasyonu ile ilgili 9 polis açığa alındı'
'Türk SİHA'sını düşüren uçak İncirlik'ten kalktı' iddiasına yanıt
'Türk SİHA'sını düşüren uçak İncirlik'ten kalktı' iddiasına yanıt
Eylülde en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Eylülde en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Meclis'te 96 farklı meslekten milletvekili görev yapıyor
Meclis'te 96 farklı meslekten milletvekili görev yapıyor
AYM, Can Atalay'ın bireysel başvurusunun görüşülmesini erteledi
AYM, Can Atalay'ın bireysel başvurusunun görüşülmesini erteledi
AYM, yüksek yargıçların ek zam oranlarını belirleyen düzenlemeyi iptal etti
AYM, yüksek yargıçların ek zam oranlarını belirleyen düzenlemeyi iptal etti
Tarım Kredi Marketlerde indirim kampanyası başlatılıyor
Tarım Kredi Marketlerde indirim kampanyası başlatılıyor
Meclis 'Gazze' gündemiyle toplanıyor
Meclis 'Gazze' gündemiyle toplanıyor
'5 yıl erken emekli olma hakkı geliyor'
'5 yıl erken emekli olma hakkı geliyor'
Ana sayfaHaberler Yaşam

Türkiye'den Gazze'ye ilk insani yardım yola çıktı

Türkiye, Gazze'ye insani yardım gönderdi. Askeri uçakla gönderilen yardımlar Mısır'a ulaştı. Malzemeler Mısır'dan Gazze'ye götürülecek.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 13 Ekim 2023 11:01, Son Güncelleme : 13 Ekim 2023 11:35
Yazdır
Türkiye'den Gazze'ye ilk insani yardım yola çıktı

İsrail Filistin çatışmaları 7 gündür devam ediyor. Türkiye, Gazze'ye yardım malzemesi olarak gıda kolileri ve acil sağlık malzemeleri gönderdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Mısır'a gidecek. Bakan Fidan yarın Mısırlı mevkidaşı Şükri ile görüşecek. Büyükelçi atamasından sonra yapılan ilk toplantı olması dolayısıyla kritik olan bu görüşmede İsrail Filistin arasındaki çatışmalara çözüm başlıkları da masada olacak.

Türkiye, rehineler için de devrede

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar başladığı andan itibaren çok yönlü bir şekilde diplomasi trafiği yürütülüyor. Bu görüşmelerin nihai sonucu alınmış oldu. Yardım uçağının bugün yola çıkması önem teşkil ediyor. Türkiye, rehineler için de devrede ve görüşmeler sürüyor.

AFAD ve Kızılay koordinesinde hazırlanan yardımlar, öncelikle El-Ariş Havalimanına inecek, yardımlar tırlara yüklenerek Mısır'ın Refah kapısına gönderilecek. Daha sonra Gazze'ye ulaştırılacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber