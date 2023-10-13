Türkiye'den Gazze'ye insani yardım götüren uçak Mısır'a indi
Türkiye'nin Gazzeliler için insani yardım taşıyan ilk uçağı Mısır'a indi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2023 12:58, Son Güncelleme : 13 Ekim 2023 12:58
Türk Kızılayı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, uçağın, Gazze için Türk vatandaşlarının desteğiyle temin edilen yardım malzemelerini taşıdığı belirtildi.
Askeri uçak, Milli Savunma Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğiyle Gazzelilere yardımları ulaştıracak.