Sağlık turizminde yıl sonu hedefi 3 milyar dolar

Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Uluslararası Aestheticstanbul Sempozyumu başladı. Estetik International ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, dünyanın dört bir yanından estetik plastik cerrahinin ünlü isimlerini ağırlıyor.

Sempozyumda 3 gün boyunca 18 yabancı ve 6 yerli konuşmacının katılımıyla estetik plastik cerrahinin bütün konularına yer verilecek, katılımcıların tecrübelerine yeni bilgiler kazandırılması amacıyla 15 adet canlı cerrahi ve 30 adet bilimsel oturum gerçekleştirilecek.

Sempozyuma çevrim içi katılmak için kayıt yaptıranlar, sempozyum kapsamındaki canlı ameliyat, interaktif video sunumları ve panel tartışmalarına eş zamanlı olarak erişebiliyor. Sempozyumun ikinci günü akşamında bir gala gerçekleştirilecek ve sempozyum, üçüncü gün öğle saatlerinde sona erecek.

İlk kez 2018 yılında 100'ü aşkın plastik cerrahın İstanbul'da en güncel ve başarılı cerrahi teknikleri katılımcılara sunmasıyla başlayan Uluslararası Aestheticstanbul Sempozyumu ile kaliteli içerik, inovasyon ve estetik cerrahi eğitimi açısından sınırları aşan canlı ameliyatlar ve bilimsel sunumlar paylaşılarak plastik cerrahisinin geleceğine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Etkinliğin açılışında konuşan Bülent Cihantimur, estetik cerrahinin geleceğine katkı sağlamak amacıyla dünyanın dört bir yanından profesyonel isimleri bir araya getirdikleri sempoyumu beşinci kez düzenliyor olmaktan büyük bir heyecan duyduklarını ifade etti.

Cihantimur, sempozyumun yalnızca doktorlara değil, sağlık turizmi ve genç doktor adaylarına da büyük katkı sağlayacağının altını çizerek, global karar vericileri ülkede ağırlayarak sağlık turizmi gelirlerinin de artırılabileceğini dile getirdi.

Sempozyumla birlikte estetik dünyasının gözünün İstanbul'da olacağına işaret eden Cihantimur, "İleri düzeyde derslerden cerrahi oturumlara kadar 3 gün boyunca adeta okuldaymışçasına eğitimde olacağız. Bu eğitimi de her biri alanında üne sahip, estetik cerrahinin parlayan yıldızlarından alacağız." dedi.

Cihantimur, dünya ülkelerinin, sağlık turizmi konu olduğunda Türkiye'ye büyük ilgi duyduğunu, bu ilginin altında hasta henüz evindeyken başlayan, teşhis ve tedavinin ardından evine dönene kadar gösterilen özenin yattığını vurguladı.

Geçen sene 2,2 milyar dolar gelir elde edilen sağlık turizminde atılacak küçük adımlarla bu sene 3 milyar dolar gelire ulaşılabileceğini söyleyen Cihantimur, "Estetik International olarak sağlık turizmi konusuna milli bir politika gözüyle bakıyoruz. İnanıyoruz ki bu sempozyum, sağlık turizmimizin gelişmesi için büyük bir adım anlamına geliyor. Dolayısıyla bakanlıklar ve kurumlarla eş güdüm içinde dünyanın dört bir yanından sağlık turizmine yönelik karar vericileri ülkemizde ağırlayarak Türkiye'nin bu alandaki farkını anlatabilir, ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlayabiliriz." diye konuştu.

Cihantimur, sempozyumun bir anlamda sosyal sorumluluk da olduğunu belirterek, ikinci günkü oturumlara 100'den fazla tıp öğrencisinin katılarak eğitim almaları ve vizyon sahibi olmalarının sağlanacağını söyledi.

Sempozyumun amacının Türkiye'nin estetik cerrahide geldiği seviyeyi göstermek olduğunu dile getiren Cihantimur, "Dünyanın değişik ülkelerinde, kim nerede bir ameliyatı iyi yapıyorsa, çok iyi yapıyorsa onları davet ediyoruz buraya. Onlarla birlikte canlı cerrahi ameliyatlar yapıyoruz. Onlar bizim hangi seviyede olduğumuzu görüyorlar. Biz de onlardan yeni teknikler varsa onları öğreniyoruz. Bu arada da genç meslektaşlarımızı davet ederek buraya gelip bu organizasyonu izlemelerini sağlıyoruz." dedi.

Sektörün geleceği için daha profesyonel, daha bilimsel anlamda ülkenin gerçekten sahip olduğu şeyleri gösterecek organizasyonlara ihtiyaç olduğuna işaret eden Cihantimur, bu tip organizasyonların ülkenin ve estetik cerrahinin geldiği seviyeyi diğer insanlara ve ülkelere tanıtmada etkili olduğunun altını çizdi.

Dünyada sağlık turizminin gelecek 10 yılda 10 misli büyüyeceğini ifade eden Cihantimur, "Türkiye şu anda çok iyi bir altyapıya ve çok iyi doktorlara sahip. O nedenle bu büyüyen pastada yer alabilmemiz ve elde edilen milli geliri artırabilmemiz için tek yapmamız gereken, gelen hastalara iyi hizmet vermek. Bunu yaptığımız zaman Türkiye sağlık turizminde belki de turizmden gelen gelire ulaşacak gelecekte." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası 5. Aestheticstanbul Sempozyumu Onursal Başkanı Prof. Dr. Foad Nahai de doğunun batı ile buluştuğu büyülü şehir İstanbul'da estetik cerrahinin dünya çapındaki yıldızlarının canlı cerrahi operasyonlarıyla dolu, bilgilendirici ve yoğun bir 3 gün geçirecek olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Nahai, Türkiye'nin 'dünya standartlarında cerrahi' seviyesine yükseldiğini ifade ederek, "Türk plastik cerrahlardan gelen yayınlarda gördüklerim diğer ülkelerde yapılan işlere benziyor. Türkiye muhtemelen lider konumda. Hepimiz birbirimizden bir şeyler öğreniyoruz. Dolayısıyla Türkiye'deki plastik cerrahi seviyesinin çok yüksek olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Uluslararası 5. Aestheticstanbul Sempozyumu Yardımcı Direktörü Dr. Constantin Stan de sempozyumun dünyanın dört bir yanından cerrahlarla tanışmak ve dünya çapındaki en iyi öğretim üyelerinden bir şeyler öğrenmek için harika bir fırsat sunduğunu belirtti.

Stan, Türkiye'de profesyonel ve estetik uluslararası klinik olmak üzere iki tür sağlık turizmi olduğuna dikkati çekerek, sempozyumun Türkiye'deki estetik plastik cerrahinin gerçek değerini kanıtladığını söyledi.

Türkiye'nin estetik cerrahide dünyanın en iyi plastik cerrahlarına sahip olduğunu vurgulayan Stan, "Ne yazık ki pazarlama ve bazı klinikler bu itibarı yok edebiliyor. İnsan sermayesi sahip olduğunuz en önemli şey." dedi.