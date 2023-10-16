Danıştay'dan 1416 Sayılı Kanuna tabi öğretim elemanları hakkında önemli karar
Danıştay Sekizinci Dairesi, 1416 sayılı Kanuna tabi öğretim elemanlarının öğretim üyesi kadrolarına geçişle ilgili yasal düzenlemeden kaynaklı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararını iptal etti!
Hatırlanacağı üzere, 16 Haziran 2021 tarihli "MEB,
1416 Kanun Kapsamında Yasal Düzenlemeden Önce Doktora Bitirip Dönenleri Unuttu"
başlıklı yazımızda; 1416 sayılı Kanuna eklenen düzenleme sonucunda, mezkür Kanun
kapsamında doktora eğitimi tamamlayıp dönenlerin üniversitelerin atanma kriterlerini
taşıması kaydıyla doktor öğretim üyesi kadrolarına atanmaları, taşımayanların
ise öğretim görevlisi kadrolarına atamalarının yapılmasının hüküm altına alındığı;
ancak, yasal düzenleme yapılırken benzer durumda doktora eğitimini tamamlayarak
dönüp önceden öğretim görevlisi kadrolarına atamaları yapılan kişilere yönelik
bir geçici düzenleme öngörülmediği, bu durumun aynı burs programı kapsamında
yurt dışında doktora eğitim görüp ülkemiz üniversitelerine hizmet etmek üzere
dönen kişiler arasında adaletsiz bir duruma sebebiyet verdiğine dikkat çekmiştik.
Yazıda devamla; yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı sürece, 1416 sayılı Kanun
kapsamında doktora eğitimini tamamlayıp 9 Haziran 2021 tarihinden önce işlemleri
tamamlanarak öğretim görevlisi olarak başlamış olanların öğretim üyesi kadrolarına
atanma taleplerini yargı yerinde çözmeleri gerekeceğini de ifade etmiştik.
Konuyla ilgili aradan geçen iki yılı aşkın sürede yeni bir düzenleme yapılmadığı
için tam da tahmin ettiğimiz gibi mesele yargı makamlarınca çözüme kavuşturulmuştur.
Danıştay Sekizinci Dairesi tarafından bu konuyla ilgili verilen karar gereğince;
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yasal düzenleme sonrası üniversitelere
gönderilen 02/07/2021 tarihli ve 45959 sayılı kararın iptaline karar verilmiştir.
Buna göre, yasal düzenlemeden önce doktorasını bitirip atama kriterlerini taşımalarına
karşılık doktor öğretim üyesi olarak atanamayanların önü açılmıştır.
Ayrıca, söz konusu yargı kararı sonrası Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı da yazısını iptal ettiğini üniversitelere duyurmuştur.