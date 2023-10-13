İstifa hakkını kullandı, evlilik tazminatı planı Yargıtay'a takıldı
İstifa hakkını kullandı, evlilik tazminatı planı Yargıtay'a takıldı
Hemen Üye ol, 2000 TL Hesabına Yatsın!
Hemen Üye ol, 2000 TL Hesabına Yatsın!
Sponsorlu İçerik
AYM'ye 11 yılda 555 binin üzerinde bireysel başvuru yapıldı
AYM'ye 11 yılda 555 binin üzerinde bireysel başvuru yapıldı
Bakan Şimşek: Kur korumalı mevduattan çıkmak istiyoruz
Bakan Şimşek: Kur korumalı mevduattan çıkmak istiyoruz
Başsavcının HSK'ya yazdığı yazı, Bakanlığı karıştırdı
Başsavcının HSK'ya yazdığı yazı, Bakanlığı karıştırdı
Türkiye'den Gazze'ye insani yardım götüren uçak Mısır'a indi
Türkiye'den Gazze'ye insani yardım götüren uçak Mısır'a indi
UNICEF: Gazze'de bir milyon insanın gideceği güvenli bir yer yok
UNICEF: Gazze'de bir milyon insanın gideceği güvenli bir yer yok
İkinci el otoda fiyatlar düştü, satışlar arttı
İkinci el otoda fiyatlar düştü, satışlar arttı
Klonlama yapılan cep telefonları kapanacak
Klonlama yapılan cep telefonları kapanacak
Vatandaşlar TBMM'ye en çok sahipsiz köpeklerden dert yandı
Vatandaşlar TBMM'ye en çok sahipsiz köpeklerden dert yandı
Yeni kalkınma planı TBMM'ye geliyor: İşte başlıklar
Yeni kalkınma planı TBMM'ye geliyor: İşte başlıklar
SPK onay verdi: Tarihin en büyük halka arzı geliyor
SPK onay verdi: Tarihin en büyük halka arzı geliyor
Esnafa EYT kapısı açılıyor! O şartları taşıyanlar emekli olabilecek
Esnafa EYT kapısı açılıyor! O şartları taşıyanlar emekli olabilecek
Ağır yük kaldıracak 10 bin operatör aranıyor
Ağır yük kaldıracak 10 bin operatör aranıyor
AK Parti'de başkanlık için 5 kriter aranıyor
AK Parti'de başkanlık için 5 kriter aranıyor
Stokta bekletilen 600 bin araç piyasaya girdi
Stokta bekletilen 600 bin araç piyasaya girdi
Emeklilere 5 bin TL önerisi Kanun teklifine eklendi
Emeklilere 5 bin TL önerisi Kanun teklifine eklendi
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 kişi öldü, 2'si jandarma 6 kişi yaralandı
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 kişi öldü, 2'si jandarma 6 kişi yaralandı
AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Erdoğan'a mazbatası takdim edildi
AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Erdoğan'a mazbatası takdim edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Batı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Batı?
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
Lise öğrencisi, dünyada gelecek vadeden 100 öğrenci arasına girdi
Lise öğrencisi, dünyada gelecek vadeden 100 öğrenci arasına girdi
Kayıp olarak aranıyordu... Üniversiteli Anıl'dan acı haber geldi
Kayıp olarak aranıyordu... Üniversiteli Anıl'dan acı haber geldi
İlkokullarda yazılı ve uygulamalı sınavlar nasıl yapılacak?
İlkokullarda yazılı ve uygulamalı sınavlar nasıl yapılacak?
Meclis'te 'gizli' Gazze oturumu
Meclis'te 'gizli' Gazze oturumu
Yargıtay'da 50 turda yeni daire başkanı seçilemedi
Yargıtay'da 50 turda yeni daire başkanı seçilemedi
'Ayhan Bora Kaplan operasyonu ile ilgili 9 polis açığa alındı'
'Ayhan Bora Kaplan operasyonu ile ilgili 9 polis açığa alındı'
'Türk SİHA'sını düşüren uçak İncirlik'ten kalktı' iddiasına yanıt
'Türk SİHA'sını düşüren uçak İncirlik'ten kalktı' iddiasına yanıt
Eylülde en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Eylülde en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Meclis'te 96 farklı meslekten milletvekili görev yapıyor
Meclis'te 96 farklı meslekten milletvekili görev yapıyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Başsavcının HSK'ya yazdığı yazı, Bakanlığı karıştırdı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) gönderdiği yazıda yer verdiği iddialar Adalet Bakanlığında büyük yankı uyandırdı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Ekim 2023 13:47, Son Güncelleme : 13 Ekim 2023 13:53
Yazdır
Başsavcının HSK'ya yazdığı yazı, Bakanlığı karıştırdı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) resmi yazı yazarak, İstanbul adliyesinde gördüğü ve duyduğu bazı iddialara yer verdi.

İsmail Uçar, yazıya yıllarca devletin içine yerleşen FETÖ'cülerin devlete ve yargıya verdiği zararı anlatarak başladı ve şöyle devam etti:

"Azalan hakim-savcı sayısının ihtiyaca binaen hızla artırma yoluna gidilince yargı mensuplarındaki nitelik ister istemez irtifa kaybetti. Halkta yargıya karşı güvensizlik oluşmaya başladı."

Başsavcı İsmail Uçar'ın yazısında, kapalı kapılar ardında, meslektaş sohbetlerinde İstanbul Anadolu Adliyesi'nde para karşılığı sulh ceza hakimliklerinde erişimin engellenmesine dair kararlar verildiğini, usulsüz tahliyeler yapıldığına yönelik duyumlar alındığını belirtti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı, hakkında haber çıkan bazı kişilerin rüşvet vererek aleyhlerindeki bu haberleri Sulh Ceza Hakimliklerinden alınan kararlarla kaldırttığını anlattı ve bazı tahliyelerin usulsüz olduğunu vurguladı.

Başsavcı Uçar yazısında somut olarak bazı hakimlerin isimlerine ve dosyalara yer vererek "Bu işte menfaat temin eden hakimlerin tespit edilip HTS kayıtları, banka kayıtları, mal varlığı araştırılması ve sosyal yaşantılarının hakim-savcı mesleğiyle bağdaşır olup olmadığının tetkikine ihtiyaç bulunmaktadır." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber