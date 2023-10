KGK-TASS Rus-Türk Medya Forumu Moskova'da gerçekleşti

TASS'ın Moskova'daki merkez binasında yapılan foruma Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov video mesaj ile katılırken, Rus Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova bizzat katılarak bir de konuşma yaptı. KGK adına açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Mehmet Ali Dim, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin tarih boyu en üst seviyede olduğu bir sürecin yaşandığına dikkat çekerek, "Bizler iki ülkenin gazetecileri olarak bu ilişkileri daha nasıl geliştirebiliriz, iki toplumun bilinçlenmesine nasıl katkı koyabilir ve bunu iki ülke adına nasıl kazanıma dönüştürebiliriz bunun çabası içindeyiz" dedi.FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDIForumla bağlı olarak TASS binasının önündeki meydanda "TASS haber ajansının objektifinden Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliği" konulu bir fotoğraf sergisi açıldı. Sergide, tarih boyu Türkiye'nin siyaset ve sanat dünyasından Rusya'ya yapılan ziyaretlerden kareler yer aldı. Şair Nazım Hikmet'in de bir fotoğrafı sergideydi. Açılış kurdelesini TASS Genel Müdürü Andrey Kondraşov ve KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'in yanısıra Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ve Rusya Parlamentosu Üst Kanadı Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigori Karasin birlikte kestiler. Serginin gezilmesinden sonra foruma geçildi.ZAHAROVA: YALAN HABERLER CAN SIKICITASS ajansının ev sahipliğinde düzenlenen "Rusya-Türkiye İşbirliğinin güçlendirilmesinde medyanın rolü" ana temalı medya forumunun açılışında konuşan dışişleri bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ülkelerin ve toplumların bilinçlenmesinde medyanın rolünün önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:"Ne yazık ki yalan haberler hem Rusya hem de Türkiye için çok fazla can sıkıyor bazı sağlıksız kaynaklardan ve özellikle batıdan gelen yanlış bilgiler doğru habermiş gibi servis ediliyor ki, bu konuda iki ülkenin gazetecileri olarak mücadele vermek durumundayız" dedi.Forumun açılışında Rusya Parlamentosu Üst Kanadı Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigori Karasin ve TASS Ajansı Genel Müdürü Andrey Kondraşov da birer konuşma yaparak Türk ve Rus medyasının işbirliğinin önemine değindiler.DİM: İŞBİRLİĞİMİZİ DAHA DA GELİŞTİRECEĞİZForumun açılışında son konuşmayı yapan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Rusya ile Türkiye ilişkilerinin tarihsel sürecine dair bilgiler verdi. Daha sonra Rus medyası ile Türk medyasının işbirliği ve dayanışma temelinde gelişmesi için gayret göstereceklerini belirten Dim şöyle konuştu:"Bugün Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler genel olarak stratejik ortaklık, ekonomik işbirliği ve diyaloğa dayalı düzgün bir seyir izlemektedir. Hatta, son 1.5 yıldır Rusya'nın Ukrayna'da süregelen operasyonu ile ilgili Türkiye, Avrupa ve Amerika ile bir olup Rusya'yı dışlamak yerine diyalog yolunu seçmiştir. Bu sayede iki yusuf emre tıraş hakkında hazırlanan iddianame antalya üçüncü ongresine katıldım. O toplantıda bir sonraki toplantının Türkiye'de Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) ev sahipliğinde yapılmasını talep ettim. Nitekim, 2019 Ekim ayında Türkiye'de, TASS haber ajansının 50 kadar ülkeye yayılmış, Rus dili konuşan 150'den fazla temsilcilerinden oluşan gazetecilerin katılımıyla 21'inci Dünya Rus Medya Kongresi'ne KGK olarak ev sahipliği yaptık. İşte iki ülke medyasının ve gazetecilerinin diyaloğunu da böylece başlatmış olduk. Bu tür ilişkiler toprağa bir fidan dikmeye benzer. Eğer su vermezseniz o fidan kurur. Bu konuda Mikhail Gusman dostuma ayrı bir parantez açmam gerekiyor. 2019 Ekim'inde kurulan bu dostluk köprüsünden sürekli geçerek geçen yıl Ekim'de Alanya'daki çalıştay ve ödül törenimize katılan, en son olarak bu yıl başında İstanbul ofisimizi ziyaret ederek bugünkü buluşmamızın davetini yapan bizatihi kendisidir. Yani birlikte bir fidan diktik ve bu fidan her geçen gün büyüyor ve meyve vermeye devam ediyor. İki ülke ve iki toplumun çıkarları ile en başta bölgesel, daha sonra da küresel olarak insanlığa hizmet edebilmek adına Türk ve Rus gazeteciler olarak neler yapabilirizi konuşmak için sık sık bir araya gelmeyi umuyoruz. 2-5 Kasım'da Alanya'da Uluslararası medya çalıştayımıza Rusya'dan en az 10 meslektaşımızı davet ediyoruz. Dünya Rus medya kongresine yeniden ev sahipliği de yapabiliriz. Yalan haberler iki ülke için de can sıkıcı bir konu ama önüne geçmek zorlukları içeriyor. Bizler etik ve evrensel gazetecilik kurallarıyla mesleğimizi icra etmeye devam ederek bunlara en güzel cevabı vereceğiz. Ayrıca, bu güzel ev sahipliği için genel müdür Sayın Kondraşov ve yardımcısı Sayın Gusman'ın şahsında TASS ajansına teşekkür ediyorum."AYDEMİR: RUSYA VAZGEÇİLMEZ DOSTUMUZDURKGK Genel Başkan Yardımcısı Bülent Aydemir ise, moderatörlüğünü KGK Genel Sekreter yardımcısı Benan Kepsutlu'nun yaptığı forumun ikinci kısmında yaptığı konuşmada güncel Türk-Rus ilişkileri hakkında detaylı bilgi verdi. Rusya'nın Türkiye'nin vazgeçilmez dostu ve stratejik ortağı haline geldiğini anlatan Aydemir, "Evvela turizm ve ticaret ekseninde başlayan verimli ilişki, özellikle enerji alanında daha çok gelişiyor ve medya da bu gelişime katkı koyuyor" dedi.DONAT: TÜRKİYE-RUSYA YAKINLAŞMASI BATIYI HEP RAHATSIZ ETMİŞTİRKGK kurucusu ve duayen gazete yazar Yavuz Donat da yaptığı konuşmada tarih boyu Türkiye ile Rusya ilişkilerini anlattı ve "1950'lerden bu yana Rusya ile Türkiye ne zaman yakınlaşsa, Türkiye'de ya bir darbe ya bir muhtıra oldu. Çünkü bu yakınlaşma batıyı ve özellikle ABD'ni rahatsız ediyor. 15 Temmuz darbe girişimi de bu silsilenin bir devamıdır" diye konuştu.ÖZDEMİR: TV'LER ARASI İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZEkotürk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Özdemir de yaptığı konuşmada, TV kanalı olarak Rus TV kanallarıyla işbirliğine hazır olduklarını belirterek, "Kültürel, sanatsal ve sosyal olarak benzerlikler veya farklılıklar olabilir. Bu konuda bizler medya kuruluşları olarak ortak noktada buluşabiliriz. TV kanalımızla Rus meslektaşlarımıza kapılarımız daima açıktır" dedi.KARAKAŞ: İLİŞKİLERİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZAnadolu Ajansı (AA) İcra Kurulu Üyesi Oğuz Karakaş, TASS ile AA'nın iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, haftaya İstanbul'da AA'nın ev sahipliğinde, TASS'ın da yönetiminde olduğu Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliğinin toplantısının yapılacağını hatırlattı.Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tarih boyunca çok güçlü seyrettiğini dile getiren Karakaş, "Bu aradaki ilişkiler siyaset, ekonomi ve sanat alanlarında derin izler bırakmıştır." ifadelerini kullandı. İki ülkenin medya ilişkilerinin de dinamik olduğunu anlatan Karakaş, "Bu ilişkileri olabildiğince ileri bir safhaya taşımak istiyoruz. Bu ilişkilerin her geçen gün daha olumlu bir hale geldiğini görmek bizi çok mutlu ediyor. Özellikle TASS ve AA arasındaki işbirliğinin yeni projelerle uluslararası alanda daha da artmasını çok arzu ediyoruz. Avrupa Haber Ajansları Birliği ve Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği çerçevesindeki ilişkilerimizin bu hedefte bir başlangıç noktası olacağına zaten başta inanmıştık." diye konuştu.RUS GAZETECİLERİN ÇALIKUŞU VURGUSUForumun Mikhail Gusman moderatörlüğünde gerçekleşen bölümünde de Rus gazeteciler söz aldılar. Dünya Rus Basın Birliği Vakfı Müdürü Alexander Klein, Rus-Türk gazeteciler arasındaki dostluğun temellerinin Küresel Gazeteciler Konseyi tarafından atıldığını belirterek, "Sayın KGK Başkanı Dim'e teşekkür ederiz. Bizi Türkiye'ye davet etti, 4 gün boyunca Ankara, Kayseri, Kapadokya ve Alanya'da hem ülkenizi gezdik hem de 21'inci kongremizi yaptık. Bu unutulmaz bir anı olarak hafızamızda yer etti" dedi. Söz alan Rossiya 24 TV baş editörü Yevgeniy Bekasoy da Türk dizilerini çok sevdiğini ve özellikle Çalıkuşu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerini unutmadığını ifade etti. Söz alan diğer Türk ve Rus gazeteciler de Türk ve Rus medyasının işbirliğine ve gazetecilerin dostluğunun önemine vurgu yapan konuşmalar yaptılar. Foruma, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı adına TC Moskova Büyükelçiliği Basın Ateşesi Hacı Murat Terzi ile TRT Moskova temsilcisi Uğur Keleş de katılım sağladılar.SLUTSKİY İLE ÇALIŞMA YEMEĞİRusya'nın önemli siyasi figürlerinden ve Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, KGK heyeti onuruna bir çalışma yemeği verdi. Yemekte bir konuşma yapan Slutskiy, Türkiye'nin Rusya için önemine değindi. Kendisini bir Türkiye ve Alanya aşığı olarak tanımlayan Slutskiy, "Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile çok eskilere dayanan bir dostluğum var. Sık sık görüşüyoruz ve Alanya'da da bir araya geliyoruz. Küresel Gazeteciler Konseyi ve TASS işbirliğinin bu seviyeye gelmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Biliyorum ki, bu işbirliği iki ülke için çok yararlı sonuçlar doğuracak" dedi. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Slutskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini de dile getirdi.YUNUS EMRE'DE RESEPSİYONKGK heyeti, akşam da Yunus Emre Enstitüsü Moskova ofisinin verdiği resepsiyona katıldı. Enstitünün Moskova müdürü Dr. Mehmet Ülker'in ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyonda, enstitünün faaliyetleri anlatıldı. Müzik dinletisinin de olduğu resepsiyonda konuklara Türk-Rus lezzetlerinden oluşan açık büfe yiyecekler ve içecekler ikram edildi. Resepsiyona TASS üst düzey yetkililerinin yanısıra Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da katıldı.BÜYÜKELÇİLİK ZİYARETİKGK heyeti, Moskova'da bulunan Türkiye Büyükelçilik rezidansında Büyükelçi Mehmet Samsar tarafından kabul edildi. Türk kahvesi eşliğinde gerçekleşen kabulde Türk-Rus ilişkileri üzerine verimli bir sohbet gerçekleşti.MEDYA ZİYARETİMoskova'daki son günde KGK heyetinin medya kuruluşlarına ziyaretleri vardı. Rusya'nın en köklü gazetesi Rossiyskaya'ya yapılan ziyarette, genel müdür P. A. Negoitsa ile yapılan görüşmede, gazeteciliğin geldiği nokta ve Rusya'da medyanın gelişimi ve işlevi konusunda sohbet gerçekleştirildi. KGK heyeti son akşam, TASS Ajansı Genel Müdürü Andrey Kondraşov ve yardımcısı Mikhail Gusman ile akşam yemeğinde bir araya geldiler.SERAMİKTEN ANI PLAKETİBu arada, KGK heyeti adına Genel Başkan Mehmet Ali Dim tarafından Zaharova, Karasin, Kondraşov ve Gusman ile Slutskiy'e Türk geleneksel seramiğinden özel imal edilmiş birer anı plaketi ile KGK resmi yayın organı Küresel Medya dergisi ve KGK flaması takdim edildi.KGK HEYETİMoskova'ya gelerek KGK-TASS ortak medya forumuna katılan gazeteciler şu isimlerden oluştu:1. Mehmet Ali Dim, KGK Genel Başkanı2. Yavuz Donat, KGK Kurucusu, Sabah Gazetesi yazarı3. Cengiz Özdemir, Ekotürk TV Yönetim Kurulu Başkanı4. Bülent Aydemir, KGK Genel Başkan Yardımcısı, Habertürk5. Oğuz Karakaş, AA İcra Kurulu Üyesi, Koordinatör6. Ahmet Furkan Şahin, AA Dış Haberler Editörü7. Benan Kepsutlu, KGK Genel Sekreter Yardımcısı, Haber Global8. Tansel Can Emzikli, Haber Global Kameraman9. Merih Ak, KGK üyesi, NTV10. Burak Uygun, NTV Kameraman11. Hayati Arıgan, KGK Yönetim Kurulu üyesi, Sözcü12. Nalan Yazgan, KGK Yönetim Kurulu üyesi, Cumhuriyet yazarı13. Nurcan Demirtaş, KGK üyesi, Hürriyet Gazetesi Editörü14. Ahmet Coşkunaydın, KGK Dış Medya Meclis Başkan Vekili, Ekonomi Yazarı, Dünya Gazetesi15. Esra Öztürk, KGK Meclis Üyesi, Al Jazeera yorumcusu)