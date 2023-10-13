Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da Filistin için dua edildi

Grup, İskenderun Müftü Vekili Hikmetullah Kurtoğlu'nun Filistinliler için yaptığı duanın ardından dağıldı.

Namazın ardından Türkiye ve Filistin bayrakları açan gruptakiler, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Grup burada Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bazı sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar Kaptan Mehmet Paşa Camisi önünde toplandı.

Osmaniye'de sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar, Alibeyli Mahallesi'ndeki Zafer Camisi'nde bir araya geldi.

Türkiye ve Filistin bayrakları açan gruptakiler, Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Grup, Filistinliler için yapılan duanın ardından dağıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde, bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar cuma namazı çıkışında Ulu Cami önünde bir araya geldi.

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