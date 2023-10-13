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Bakan Şimşek: Türkiye'ye yatırımcı ilgisi şaşırtıcı değil

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fas'ın Marakeş kentinde gerçekleştirilen Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Yıllık Toplantıları kapsamında Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ile bir araya geldi.

Haber Giriş : 13 Ekim 2023 15:58, Son Güncelleme : 13 Ekim 2023 15:59
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Bakan Şimşek: Türkiye'ye yatırımcı ilgisi şaşırtıcı değil

Şimşek, sosyal medya hesabından söz konusu görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

3 milyondan fazla Türk'e ev sahipliği yapan Almanya'nın dış ticaretten mali ve teknik işbirliği ve turizme kadar pek çok alanda Türkiye'nin kilit ortağı olduğuna işaret eden Şimşek, "Marakeş'de Bakan Lindner ile bir araya gelmekten keyif aldım. Almanya-Türkiye ve Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin daha da geliştirilmesine yardımcı olmak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini kullandı.

"Türkiye'ye yatırımcı ilgisi şaşırtıcı değil"

Ekonomist Timothy Ash de toplantılara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın IMF toplantılarının yıldızı olduklarını ve burada tutarlı bir reform ve düzenleme mesajı verdiklerini söyledi.

Bakan Şimşek Ash'in paylaşımına teşekkür ederek, "Türkiye'nin güçlü bir hikayesi olduğu göz önüne alındığında, yatırımcı ilgisi şaşırtıcı değil. Fiyat istikrarının sağlanması, mali disiplinin yeniden sağlanması ve yapısal reformların uygulanması da dahil olmak üzere taahhütlerimizi yerine getirmeye kararlıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Başekonomist Brooks'tan Bakan Şimşek'e övgü

Öte yandan, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks da toplantılar kapsamındaki bir oturumda bir araya geldiği Bakan Şimşek'e yönelik övgü içeren paylaşım yaptı.

Brooks, paylaşımında şunları kaydetti:

"Şimşek ile Türkiye'nin gidişatını tartışmak benim için büyük bir onur ve mutluluktu. Bakan, Türkiye'nin ortodoks politikalara geçişini ve Mart 2024'te yapılacak belediye seçimlerini büyük bir samimiyet ve netlikle anlattı. Dinleyicilerimiz derinden ve olumlu bir şekilde etkilendi."

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