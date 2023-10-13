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Altının ons fiyatı son 7 ayın en güçlü haftalık yükselişine hazırlanıyor

Altının ons fiyatı son bir haftada yüzde 5'in üzerinde değer kazanarak 27 Eylül'den bu yana ilk kez 1.900 doları aştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2023 16:23, Son Güncelleme : 13 Ekim 2023 16:24
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Altının ons fiyatı son 7 ayın en güçlü haftalık yükselişine hazırlanıyor

İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş alana yayılabileceği endişeleri, güvenli liman olarak bilinen altına olan talebi artırdı.

Bugün yüzde 2,7 artışla 1.919,2 dolar seviyesine çıkan altının ons fiyatı, marttan bu yana en güçlü günlük ve haftalık kapanışına hazırlanıyor.

Geçen hafta cuma gününden bu yana yüzde 5,4 artarak 1.919,2 dolara kadar çıkan altının onsu fiyatı şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 2,3 artışla 1.912 dolardan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş alana yayılabileceği ve Ortadoğu'daki gerginliğin bir süre daha devam edebileceği endişeleriyle yükselişe geçti.

Dün, İsrail'in Suriye'ye saldırısında Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı hizmet dışı kaldığına yönelik haber akışı takip edilmişti.

Altın, kriz ve jeopolitik riskin arttığı dönemlerde yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak tercih edilmeye devam ediyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bugün yaklaşık 11 baz puan azalışla yüzde 4,59 seviyesine inerken, dolar endeksi önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 106,4 seviyesinde bulunuyor.

Dünya Altın Konseyi bugün açıkladığı raporda, "Jeopolitik olaylar ve altına etkisi, savaş atlatılsa bile küresel risk primi önceki 10 yıla göre daha yüksek bir yerde kalmayı sürdürecek." ifadelerine yer verildi.

Krizden korunma aracı olarak altının, kredi riskinin olmayışı ve riskli varlıklarla negatif korelasyonu nedeniyle sağlam bir geçmişi olduğu hatırlatılan raporda, diğer faktörlerdeki değişimlerin hesaba katılmasıyla da jeopolitik gerilimlerin altın getirilerini etkilemesinin olağan olduğu kaydedildi.

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