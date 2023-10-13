Belediye personeline ilk yardım çantası dronla geldi

Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi ana hizmet binasında Kemer Arama Kurtarma Derneği (KEMKUT) tarafından eş zamanlı yapılan tatbikat gerçeği aratmadı.

Senaryo gereği deprem anonsu ile başlayan tatbikat sırasında belediye personeli çök, kapan, tutun pozisyonunu aldı. Yaklaşık bir dakika sonra tüm personel güvenli ve hızlı şekilde Kemer Arama Kurtarma Derneği (KEMKUT) ekibi tarafından binadan tahliye edildi. Tahliye edilen personel, belediye önündeki acil toplanma alanında toplandı ve içeride kalan personelin olup olmadığı kontrol edildi. Senaryo gereği Kemer Belediyesi İletişim Merkezi'nde (KEBİM) üzerine dolap devrilerek yaralanan bir personel olduğunun tespit edilmesinin ardından KEMKUT ekibi binaya güvenli ve hızlı şekilde girerek, yaralanan personelin tahliyesini gerçekleştirdi.

Yaralanan belediye personeline cankurtaran dron tarafından gönderilen ilk yardım çantasıyla ilk müdahalede bulunuldu. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı personel tedavisi yapılmak üzere ambulansla hastaneye götürüldü.

KEMKUT Başkanı Emre Uğur, tatbikat sonrası belediye personeline deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Çalış Tepesi'nde arama ve kurtarma tatbikatı

Kemer'de çok fazla kayıp vakasının yaşandığı Çalış Tepesi'nde de arama ve kurtarma tatbikatı yapan KEMKUT ekipleri, senaryo gereği ormanlık alanın yaklaşık 4 kilometre içerisinde kaybolan ve yaralanan bir kişiyi kurtardı.

KEMKUT ekibi, senaryo gereği kurulan koordinasyon çadırından kontrol edilen dron ile yaralının yerini tespit etti. Yaralıya en kısa sürede ulaşmayı başaran KEMKUT ekipleri, yaralı kişiyi sedyeye alarak tedavisi yapılmak üzere 112 ekiplerine teslim etti. Yaklaşık 3 saat süren tatbikat, gerçeği aratmadı.

KEMKUT Başkanı Emre Uğur yaptığı açıklamada, KEMKUT olarak yaptıkları tatbikatın içeriğinin ana hatlarıyla çök, kapan, tutun hareketi ve tahliye olduğunu söyledi.

Tatbikat sonrasında belediye personelini deprem anında, öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirdiklerini de belirten Uğur, "Tatbikat sırasında cankurtaran dron kullandık. Senaryo gereği yaralanan bir kişiyi tahliye ettik. Cankurtaran dron ile gelen tedavi malzemeleri ile yaralıya ilk müdahalede bulunduk. Tatbikatları yapmamızdaki amaç halkımızı bilinçlendirmek. Ülkemiz deprem kuşağında yer aldığı için halkımızı bu durumlara hazırlamak istiyoruz. Hedefimiz böyle bir durumda can kaybını en aza indirmek" dedi.