Altının kilogramı 1 milyon 794 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 670 bin lira, en yüksek 1 milyon 794 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,5 artarak 1 milyon 794 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 913 milyon 628 bin 127,08 lira, işlem miktarı ise 2.307,54 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 918 milyon 44 bin 573,75 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle: