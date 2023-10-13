MEB'den Kasım ayı mesleki çalışmalarına dair yazı

Milli Eğitim Bakanlığının 13 ila 17 Kasım 2023 tarihleri arasındaki Mesleki Çalışmalara dair yazısı şu şekilde:

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Sayı : E-43501582-774.01.02-87010135

Konu : 13-17 Kasım 2023 Mesleki Çalışma Dönemi

13.10.2023



DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği.

b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği.

c) Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumlan Yönetmeliği.

Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ettiğimiz ve Türkiye Yüzyılı idealiyle yola çıktığımız bu tarihi süreçte öğretmenlik mesleği, çocuklanmız ve milletimiz nezdindc ayrı bir anlam kazanmaktadır. Öğretmenlerimizin destek ve katılımı ile yeni hikayeler oluşturmaya, yeni destanlar yazmaya adım attığımız bugün de geçmişte olduğu gibi en büyük güç kaynağımız ve rehberimiz öğretmenler olacaktır. Geleceğimizin teminatı öğretmenlerimizin her fırsatta desteklenmesi, kişisel ve mesleki gelişimlerinde sürekliliğin sağlanması en önemli önceliklerimizden olmaya devam edecektir.

Bu çerçevede; Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kuramlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler, ekte gönderilen ve www.cba.gov.tr adresinden canlı olarak yayınlanacak programın yanında bugüne kadar yapılan çalışmaları değerlendirmek ve ara tatilden sonra yapılacak çalışmaları planlamak üzere mesleki çalışmalarını, 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında İlgi (a) Yönetmeliğin 38, İlgi (b) Yönetmeliğin 87 ve İlgi (c) Yönetmeliğin 52'nci maddeleri doğrultusunda görevli oldukları okulda yapacaklardır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Kemal ŞAML1OĞLU

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

Ek: Mesleki Çalışma Programı (1 Sayfa)

