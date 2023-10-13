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Gün sonu döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2023 18:38, Son Güncelleme : 13 Ekim 2023 18:24
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Gün sonu döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBECUMA
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları27,749027,750027,810027,8110
Avro29,304029,305029,229029,2300
Sterlin33,950034,067033,745033,8620
İsviçre Frangı30,626030,780030,691030,8400
ANKARA
ABD Doları27,719027,799027,780027,8600
Avro29,264029,344029,189029,2690
Sterlin33,890034,100033,685033,8950

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