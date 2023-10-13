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TTK işçi alımı kura çekiminde ismi çıkanlar büyük mutluluk yaşadı

Rızıklarını dünyanın en zor mesleklerinden birini yaparak kazanan maden işçilerinden biri olmak için Türkiye Taşkömürü Kurumuna başvuruda bulunan Bekir Çavdar ve Enes Demirci, kuruma alınacak 2 bin yeni işçi arasında yer aldı- Bekir Çavdar:- "İsmim çıktığı için mutluyum. Mutluluğumu sevdiklerimle paylaştım. Hem devletimize katkımız olacak hem de Zonguldak'ta olduğum için çok mutluyum"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2023 20:10, Son Güncelleme : 13 Ekim 2023 21:13
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TTK işçi alımı kura çekiminde ismi çıkanlar büyük mutluluk yaşadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) 2 bin yeni işçi alımı müjdesinin ardından, çok istedikleri madencilik mesleği için başvuru yapan adaylar, kurada isimlerinin çıkmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Zonguldak Site Spor Salonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla düzenlenen kura çekimi törenine gelen Enes Demirci ve Bekir Çavdar, noter huzurunda yapılan elektronik çekilişte isimlerinin çıkmasının ardından mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı.

Kurada ismi çıkan 2 bin kişi, sağlık muayeneleri sonucunda "yer altında pano-ayak üretim işçiliği sanatında çalışır" kararlı sağlık raporlarını almaları ve İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan "arşiv araştırması" sonucuna göre işe girmeye engel bir suçları olmaması halinde işe başlama imkanı bulacak.

Demirci ve Çavdar, yerin metrelerce altında "kara elmas" olarak adlandırılan taş kömürünü gün yüzüne çıkararak ülke ekonomisine katkıda bulunmak istiyor.

- "2019'da da büyük oğlum girdi"

Kurada ismi çıkan 18 yaşındaki Enes Demirci, AA muhabirine, liseyi yeni bitirdiğini söyledi.

Çıkar umuduyla başvuruda bulunduğunu belirten Demirci, "Allah'a şükürler olsun çıktı. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Çıkma umudu içimde vardı aslında." diye konuştu.

Demirci, kura çekimine babasıyla geldiğini aktararak, "Cidden çok zor bir meslek madencilik ama yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. O kadar kişi içinden çıktı, boşa gitsin istemem. İsmim çıkınca hemen annemle konuştum. Arkadaşlar arıyor. Çok mutluyum gerçekten." ifadelerini kullandı.

Baba Erol Demirci de oğlunun isminin çıkacağının içine doğduğunu dile getirerek, "2019'da da büyük oğlum girdi, aynı buradaki kurada. Bu kurada da inanıyordum çıkacağını. Allah'ıma şükürler olsun, bunu da gösterdi bana. Allah'ım tüm işsizlere böyle bir iş nasip etsin. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Hayatını, kendini kurtardı." dedi.

- "Elim ayağım titredi, hiç beklemiyordum"

Kurada ismi çıkan 21 yaşındaki Bekir Çavdar da bu zamana kadar farklı işlerde çalıştığını kaydetti.

Şehir dışında çalışırken başvurduğunu anlatan Çavdar, "En azından kendi memleketimde çalışmak daha iyi olur diye düşündüm. Allah nasip etti, çıktı. Allah herkese nasip etsin." şeklinde konuştu.

Çavdar, ismi çıkınca heyecanlandığını ifade ederek, "İster istemez elim ayağım titredi, hiç beklemiyordum. İsmim çıktığı için mutluyum. Mutluluğumu sevdiklerimle paylaştım. Türkiye'nin her tarafına kömür gidiyor. Hem devletimize katkımız olacak hem de Zonguldak'ta olduğum için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

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