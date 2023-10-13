Abdurrahman Dilipak'a 'hakaret' suçundan adli para cezası

Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesinde sanık Dilipak'ın 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Mahkeme, Dilipak'ın müştekilere karşı "hakaret" suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 42 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Şikayetinden vazgeçen 3 mağdur yönünden ise davanın düşmesi kararlaştırıldı.

- KADEM avukatlarından açıklama

Duruşmanın ardından Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları, adliye önünde basın açıklaması yaptı.

KADEM Hukuk Kurulu Başkanı Helin Görgül, Dilipak'ın yazısındaki ifadeleriyle kadınların onur, şeref ve saygınlığını toplum nezdinde açıkça zedelediğini söyledi.

Görgül, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecek, hakaret içeren, toplum nezdindeki saygınlıklarını zedeleyen sanık ifadeleri nedeniyle müşteki oldukları davada, yargılama süresince esas beklentilerinin özür ve düzeltme olduğunu sıkça dile getirdiklerini kaydetti.

Bu medeni beklentilerine karşılık bulamadıklarını dile getiren Görgül, mahkemenin, sanığın ifadelerinin hakaret içerdiği ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle mahkumiyet kararı verdiğini söyledi.

Bu davayı kararlılıkla takip etmekteki gayelerinin, sorumluluk sahibi, gönüllülük esasıyla çalışan kadın üyelerine yönelik çirkin yakıştırmaların karşısında haklılıklarını ispat etmek olduğunu aktaran Görgül, "Kanaatimizce Abdurrahman Dilipak söz konusu yazısında KADEM üzerinden siyasetteki ve sosyal hayatın içindeki tüm kadınları hedef almış, toplumun bir kesimine karşı nefret söylemini ve kadınların toplum nezdindeki saygınlığını zedelemeyi sıradanlaştırmıştır.'' ifadesini kullandı.

- İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, AK Parti Genel Başkanlığı ile KADEM'in de aralarında olduğu yöneticilerin, Yeni Akit gazetesinde 27 Temmuz 2020'de yayımlanan Abdurrahman Dilipak'ın "AKP'nin papatyaları" başlıklı köşe yazısı nedeniyle bulundukları suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Dilipak'ın sözlerinin onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte olduğu kaydedilen iddianamede, Dilipak'ın "zincirleme şekilde kişilerin siyasi, sosyal, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, yaymaya çalışmasından dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.