Abdurrahman Dilipak'a 'hakaret' suçundan adli para cezası

Akşener: Gördük ki ittifak sistemlerinin hiçbir faydası yok
Akşener: Gördük ki ittifak sistemlerinin hiçbir faydası yok
Hemen Üye ol, 2000 TL Hesabına Yatsın!
Hemen Üye ol, 2000 TL Hesabına Yatsın!
Sponsorlu İçerik
ÖSYM pazar günü 4 farklı sınav düzenleyecek
ÖSYM pazar günü 4 farklı sınav düzenleyecek
MEB'den Kasım ayı mesleki çalışmalarına dair yazı
MEB'den Kasım ayı mesleki çalışmalarına dair yazı
Erdoğan: ABD Siha'mızı düşürdü mü? Nasıl böyle bir şey yapabilirsin?
Erdoğan: ABD Siha'mızı düşürdü mü? Nasıl böyle bir şey yapabilirsin?
TTK'da işe başlayacak bin 500 madenci kura ile belirlendi
TTK'da işe başlayacak bin 500 madenci kura ile belirlendi
İstifa hakkını kullandı, evlilik tazminatı planı Yargıtay'a takıldı
İstifa hakkını kullandı, evlilik tazminatı planı Yargıtay'a takıldı
AYM'ye 11 yılda 555 binin üzerinde bireysel başvuru yapıldı
AYM'ye 11 yılda 555 binin üzerinde bireysel başvuru yapıldı
Bakan Şimşek: Kur korumalı mevduattan çıkmak istiyoruz
Bakan Şimşek: Kur korumalı mevduattan çıkmak istiyoruz
Başsavcının HSK'ya yazdığı yazı, Bakanlığı karıştırdı
Başsavcının HSK'ya yazdığı yazı, Bakanlığı karıştırdı
UNICEF: Gazze'de bir milyon insanın gideceği güvenli bir yer yok
UNICEF: Gazze'de bir milyon insanın gideceği güvenli bir yer yok
İkinci el otoda fiyatlar düştü, satışlar arttı
İkinci el otoda fiyatlar düştü, satışlar arttı
Klonlama yapılan cep telefonları kapanacak
Klonlama yapılan cep telefonları kapanacak
Vatandaşlar TBMM'ye en çok sahipsiz köpeklerden dert yandı
Vatandaşlar TBMM'ye en çok sahipsiz köpeklerden dert yandı
Yeni kalkınma planı TBMM'ye geliyor: İşte başlıklar
Yeni kalkınma planı TBMM'ye geliyor: İşte başlıklar
SPK onay verdi: Tarihin en büyük halka arzı geliyor
SPK onay verdi: Tarihin en büyük halka arzı geliyor
Esnafa EYT kapısı açılıyor! O şartları taşıyanlar emekli olabilecek
Esnafa EYT kapısı açılıyor! O şartları taşıyanlar emekli olabilecek
Ağır yük kaldıracak 10 bin operatör aranıyor
Ağır yük kaldıracak 10 bin operatör aranıyor
AK Parti'de başkanlık için 5 kriter aranıyor
AK Parti'de başkanlık için 5 kriter aranıyor
Stokta bekletilen 600 bin araç piyasaya girdi
Stokta bekletilen 600 bin araç piyasaya girdi
Emeklilere 5 bin TL önerisi Kanun teklifine eklendi
Emeklilere 5 bin TL önerisi Kanun teklifine eklendi
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 kişi öldü, 2'si jandarma 6 kişi yaralandı
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 kişi öldü, 2'si jandarma 6 kişi yaralandı
AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Erdoğan'a mazbatası takdim edildi
AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Erdoğan'a mazbatası takdim edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Batı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Batı?
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
Lise öğrencisi, dünyada gelecek vadeden 100 öğrenci arasına girdi
Lise öğrencisi, dünyada gelecek vadeden 100 öğrenci arasına girdi
Kayıp olarak aranıyordu... Üniversiteli Anıl'dan acı haber geldi
Kayıp olarak aranıyordu... Üniversiteli Anıl'dan acı haber geldi
İlkokullarda yazılı ve uygulamalı sınavlar nasıl yapılacak?
İlkokullarda yazılı ve uygulamalı sınavlar nasıl yapılacak?
Meclis'te 'gizli' Gazze oturumu
Meclis'te 'gizli' Gazze oturumu
Yargıtay'da 50 turda yeni daire başkanı seçilemedi
Yargıtay'da 50 turda yeni daire başkanı seçilemedi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Abdurrahman Dilipak'a 'hakaret' suçundan adli para cezası

Gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak, bir yazısındaki ifadeleriyle kadınlara hakarette bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 42 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2023 19:36, Son Güncelleme : 13 Ekim 2023 19:37
Yazdır
Abdurrahman Dilipak'a 'hakaret' suçundan adli para cezası

Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesinde sanık Dilipak'ın 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Mahkeme, Dilipak'ın müştekilere karşı "hakaret" suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 42 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Şikayetinden vazgeçen 3 mağdur yönünden ise davanın düşmesi kararlaştırıldı.

- KADEM avukatlarından açıklama

Duruşmanın ardından Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları, adliye önünde basın açıklaması yaptı.

KADEM Hukuk Kurulu Başkanı Helin Görgül, Dilipak'ın yazısındaki ifadeleriyle kadınların onur, şeref ve saygınlığını toplum nezdinde açıkça zedelediğini söyledi.

Görgül, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecek, hakaret içeren, toplum nezdindeki saygınlıklarını zedeleyen sanık ifadeleri nedeniyle müşteki oldukları davada, yargılama süresince esas beklentilerinin özür ve düzeltme olduğunu sıkça dile getirdiklerini kaydetti.

Bu medeni beklentilerine karşılık bulamadıklarını dile getiren Görgül, mahkemenin, sanığın ifadelerinin hakaret içerdiği ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle mahkumiyet kararı verdiğini söyledi.

Bu davayı kararlılıkla takip etmekteki gayelerinin, sorumluluk sahibi, gönüllülük esasıyla çalışan kadın üyelerine yönelik çirkin yakıştırmaların karşısında haklılıklarını ispat etmek olduğunu aktaran Görgül, "Kanaatimizce Abdurrahman Dilipak söz konusu yazısında KADEM üzerinden siyasetteki ve sosyal hayatın içindeki tüm kadınları hedef almış, toplumun bir kesimine karşı nefret söylemini ve kadınların toplum nezdindeki saygınlığını zedelemeyi sıradanlaştırmıştır.'' ifadesini kullandı.

- İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, AK Parti Genel Başkanlığı ile KADEM'in de aralarında olduğu yöneticilerin, Yeni Akit gazetesinde 27 Temmuz 2020'de yayımlanan Abdurrahman Dilipak'ın "AKP'nin papatyaları" başlıklı köşe yazısı nedeniyle bulundukları suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Dilipak'ın sözlerinin onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte olduğu kaydedilen iddianamede, Dilipak'ın "zincirleme şekilde kişilerin siyasi, sosyal, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, yaymaya çalışmasından dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber