UEFA, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032 ev sahipliği için aday statlarını duyurdu

UEFA'nın açıklamasına göre, aday statlar şöyle:

İki ülkeden toplam 20 aday stadın 10'u, UEFA tarafından 2026 Ekim'e kadar açıklanacak. Her ülkeden 5'er statta, turnuva maçları oynanacak.

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