Trabzon'da inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi
Trabzon'da çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2023 20:00, Son Güncelleme : 13 Ekim 2023 20:00
Kaşüstü Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan elektrik ustası Eyüp İnan (44), asansör boşluğuna düştü.
Arkadaşlarının bilgi vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede 2 çocuk babası İnan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.