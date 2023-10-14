Şanlıurfa'da polis, okul müdürüne saldıran kişiyi arıyor

Halil Kanat Anadolu Lisesi Müdürü Aziz Tur, okulun önünde henüz ismi belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı.

Yaralanan okul müdürü Tur, Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eğitim Bir-Sen Akçakale Şubesince sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Halil Kanat Anadolu Lisesi Müdürü Aziz Tur'a yapılan çirkin saldırıyı kınıyor ve sendika olarak yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.