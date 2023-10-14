Şanlıurfa'da polis, okul müdürüne saldıran kişiyi arıyor
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir okulun müdürünü darbeden kişinin bulunması için polis çalışma başlattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2023 07:13, Son Güncelleme : 14 Ekim 2023 07:14
Halil Kanat Anadolu Lisesi Müdürü Aziz Tur, okulun önünde henüz ismi belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı.
Yaralanan okul müdürü Tur, Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Eğitim Bir-Sen Akçakale Şubesince sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Halil Kanat Anadolu Lisesi Müdürü Aziz Tur'a yapılan çirkin saldırıyı kınıyor ve sendika olarak yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.