AA'nın Gazze kentinde görevli haber ekibine ulaşılamıyor

Kız kardeşinin okumasını istemedi, okulu basıp öğretmenleri dövdü
Kız kardeşinin okumasını istemedi, okulu basıp öğretmenleri dövdü
Arınç'tan ofisine yönelik eyleme tepki: Acıyorum onlara...
Arınç'tan ofisine yönelik eyleme tepki: Acıyorum onlara...
İndirim kampanyası Anadolu'ya yayılıyor! Ticaret odalarından destek çağrısı
İndirim kampanyası Anadolu'ya yayılıyor! Ticaret odalarından destek çağrısı
Son kullanma tarihi yaklaşan ürün kasadan geçemeyecek!
Son kullanma tarihi yaklaşan ürün kasadan geçemeyecek!
Evlilik kredisinde çerçeve netleşti
Evlilik kredisinde çerçeve netleşti
Tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
'Anayasa'yı yazanlar meşru kişiler değildi, seçilmiş insanlar değildi'
'Anayasa'yı yazanlar meşru kişiler değildi, seçilmiş insanlar değildi'
İsrail, Gazze'den çıkmaya çalışan sivil konvoyu vurdu: 70 kişi öldü
İsrail, Gazze'den çıkmaya çalışan sivil konvoyu vurdu: 70 kişi öldü
TTK işçi alımı kura çekiminde ismi çıkanlar büyük mutluluk yaşadı
TTK işçi alımı kura çekiminde ismi çıkanlar büyük mutluluk yaşadı
Akşener: Gördük ki ittifak sistemlerinin hiçbir faydası yok
Akşener: Gördük ki ittifak sistemlerinin hiçbir faydası yok
ÖSYM pazar günü 4 farklı sınav düzenleyecek
ÖSYM pazar günü 4 farklı sınav düzenleyecek
Erdoğan: ABD Siha'mızı düşürdü mü? Nasıl böyle bir şey yapabilirsin?
Erdoğan: ABD Siha'mızı düşürdü mü? Nasıl böyle bir şey yapabilirsin?
TTK'da işe başlayacak bin 500 madenci kura ile belirlendi
TTK'da işe başlayacak bin 500 madenci kura ile belirlendi
İstifa hakkını kullandı, evlilik tazminatı planı Yargıtay'a takıldı
İstifa hakkını kullandı, evlilik tazminatı planı Yargıtay'a takıldı
AYM'ye 11 yılda 555 binin üzerinde bireysel başvuru yapıldı
AYM'ye 11 yılda 555 binin üzerinde bireysel başvuru yapıldı
Bakan Şimşek: Kur korumalı mevduattan çıkmak istiyoruz
Bakan Şimşek: Kur korumalı mevduattan çıkmak istiyoruz
Başsavcının HSK'ya yazdığı yazı, Bakanlığı karıştırdı
Başsavcının HSK'ya yazdığı yazı, Bakanlığı karıştırdı
UNICEF: Gazze'de bir milyon insanın gideceği güvenli bir yer yok
UNICEF: Gazze'de bir milyon insanın gideceği güvenli bir yer yok
İkinci el otoda fiyatlar düştü, satışlar arttı
İkinci el otoda fiyatlar düştü, satışlar arttı
Klonlama yapılan cep telefonları kapanacak
Klonlama yapılan cep telefonları kapanacak
Vatandaşlar TBMM'ye en çok sahipsiz köpeklerden dert yandı
Vatandaşlar TBMM'ye en çok sahipsiz köpeklerden dert yandı
Yeni kalkınma planı TBMM'ye geliyor: İşte başlıklar
Yeni kalkınma planı TBMM'ye geliyor: İşte başlıklar
SPK onay verdi: Tarihin en büyük halka arzı geliyor
SPK onay verdi: Tarihin en büyük halka arzı geliyor
Esnafa EYT kapısı açılıyor! O şartları taşıyanlar emekli olabilecek
Esnafa EYT kapısı açılıyor! O şartları taşıyanlar emekli olabilecek
Ağır yük kaldıracak 10 bin operatör aranıyor
Ağır yük kaldıracak 10 bin operatör aranıyor
AK Parti'de başkanlık için 5 kriter aranıyor
AK Parti'de başkanlık için 5 kriter aranıyor
Stokta bekletilen 600 bin araç piyasaya girdi
Stokta bekletilen 600 bin araç piyasaya girdi
Emeklilere 5 bin TL önerisi Kanun teklifine eklendi
Emeklilere 5 bin TL önerisi Kanun teklifine eklendi
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 kişi öldü, 2'si jandarma 6 kişi yaralandı
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 kişi öldü, 2'si jandarma 6 kişi yaralandı
AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Erdoğan'a mazbatası takdim edildi
AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Erdoğan'a mazbatası takdim edildi
Ana sayfaHaberler Yaşam

AA'nın Gazze kentinde görevli haber ekibine ulaşılamıyor

Anadolu Ajansı (AA), İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden gelişmeleri aktaran haber ekibiyle iletişimini kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2023 07:26, Son Güncelleme : 14 Ekim 2023 09:21
Yazdır
AA'nın Gazze kentinde görevli haber ekibine ulaşılamıyor

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yoğun bombardımanı ile enerji ve iletişim altyapısına yönelik engellemelerinin ardından, AA'nın bölgenin kuzeyindeki Gazze kent merkezinde bulunan ekibiyle güçlükle kurduğu iletişim son 3 saattir tamamen koptu.

İsrail ordusu dün, Gazze kentinde yaşayan yaklaşık 1,1 milyon kişinin 24 saat içinde bölgenin güneyine geçmelerini istemişti.

İsrail yönetimi bu sürenin bitiminde bölgeye daha yoğun askeri müdahalede bulunmayı planlıyor.

İsrail, 8 Ekim'de, abluka altındaki Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı almıştı.

- Bölgedeki gazetecilerin durumu

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 9 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Son olarak, Lübnan hükümetinin yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusunun ülkenin güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırısında Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah hayatını kaybetmiş, Al Jazeera ve AFP muhabirleri de yaralanmıştı.

Saldırıda hedef alınan aracın tamamen yandığı görülmüştü.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614'ü çocuk, 370'i kadın 1900 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 696 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana, İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 51 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber