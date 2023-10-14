Ankara'daki saldırıyı düzenleyen teröristtin telefonundan kroki çıktı

Başkent Ankara'da 1 Ekim'de İçişleri Bakanlığı'nı hedef alan saldırıyla ilgili araştırmalar sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröristlerin Türkiye'ye paramotorla geldiklerinin değerlendirildiğini açıklamıştı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerden birinde ele geçirilen telefon, özel birim tarafından incelemeye alındı. Telefonu inceleyen ekipler, bir krokiye ulaştı.

PARAMOTOR BULUNAMADI



Söz konusu krokinin paramotor güzergahı olduğu ve teröristlerin Türkiye'ye bu şekilde geçtiği üzerinde duruluyor. Telefondan çıkan krokiyle birlikte Kayseri ve civarında, teröristlerin Türkiye'ye geldiği düşünülen paramotor arandı. Aramalara Adana Jandarma Komando Operasyon Tabur Komutanlığı (JOPER) ve Tokat Jandarma Özel Harekat'tan (JÖH) 5'er tim katıldı. Aynı bölge İHA'larla da havadan tarandı. Ancak bir sonuç çıkmadı, bölgede paramotorun izine rastlanamadı.

BAĞLANTILARI GİZLEMEK İÇİN Mİ?



Güvenlik uzmanları, krokinin hedef saptırmak için telefonda tutulmuş olabileceği uyarısında bulundu. Bunun, teröristlere şehirde yardım ve yataklık eden örgüt mensuplarını gizlemek için hazırlanmış bir plan olabileceği belirtildi. Telefonda önemli bilgilerin de bulunduğu, istihbarat birimlerinin bu verileri incelediği öğrenilirken, teröristlerle ilgili araştırma sürüyor.

BURAK DOĞAN