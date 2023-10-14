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Erdoğan'dan kurmaylarına seçim talimatı: Halkın adamı olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmalarında adayların doğru belirlenmesi konusunda talimat verdi: Yük olan adaylar değil, yük alan adaylar belirleyin. Onun adamı bunun adamı değil de halkın adamını seçin

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 14 Ekim 2023 08:40, Son Güncelleme : 14 Ekim 2023 08:18
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Erdoğan'dan kurmaylarına seçim talimatı: Halkın adamı olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olağanüstü kongrenin ardından önceki gün yeni MYK'sını ilk kez topladı. Başkan Erdoğan, yerel seçim çalışmalarında adayların doğru belirlenmesi konusunda talimat vererek, "Bundan sonra bütün gücümüzle yerel seçimlere gidiyoruz. Doğru adaylar, yük olan adaylar değil, yük alan adaylar belirleyin. Doğru adayları tespit edin. Onun adamı bunun adamı değil de halkın adamını seçin" dedi. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ana gündemi yerel seçimler oldu.

SINAVI BAŞARIYLA VERDİK

MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12'nci kalkınma planı sunumu gerçekleştirdi.

Erdoğan, MYK üyelerine yeni görevlerinde başarılar diledi. Kongrenin Türkiye'ye örnek olacak şekilde gerçekleştiğini belirten Erdoğan, "Bu demokrasi sınavını alnımızın akıyla verdik" diye konuştu.
28 Mayıs seçimlerinin ardından yerel seçim çalışmalarına başlandığını belirten Erdoğan, doğru aday tespiti için kurmaylarını uyardı.

Doğru aday seçimi ile ilgili ilkeler belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan'ın adaylar için "Bölgede sevilen, bölgeyi iyi bilen isimler olsun" dediği öğrenildi.

DOĞRU ADAYLAR VURGUSU

Daha çok sahada olunması ve seçim çalışmalarının hızlanması gerektiğini belirten Erdoğan'ın "Bundan sonra bütün gücümüzle yerel seçimlere gidiyoruz. Doğru adaylar, yük olan adaylar değil, yük alan adaylar belirleyin" diyerek kurmaylarının sahayı boş bırakmamasını istedi.

Fatma GÖKSU

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