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Lüks ciple makas atan genç sürücü canından oldu: 1 ölü, 3 yaralı

Güngören Merter E-5 karayolunda lüks ciple makas atarak ilerleyen sürücü, demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip yola savrularak alev alırken cip sürücüsü araçtan fırlayarak yola savruldu, yanında bulunan 3 arkadaşı ise araçta sıkıştı. Yola savrulan sürücü Muhammet E. A. (19) olay yerinde hayatını kaybederken Erdem Ö., Eren G. ve Yusuf Y. İse ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle E-5 karayolu Edirne istikameti trafiğe kapandı, ulaşım yan yoldan sağlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2023 08:58, Son Güncelleme : 14 Ekim 2023 09:06
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Lüks ciple makas atan genç sürücü canından oldu: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 01.30 sıralarında Güngören E-5 karayolu Merter istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, karayolunda makas atarak ilerleyen 34 ZJ 2533 plakalı cip sürücüsü Muhammet E. A. (19) direksiyon hakimiyetini kaybedince demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks cip yola savrularak alev aldı, sürücü Muhammet E. A. cipten yola fırladı, Erdem Ö., Eren G. ve Yusuf D. ise araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri E-5 karayolunu trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek cipte sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.

'YOLA FIRLAYAN GENÇ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ, 3 ARKADAŞI AĞIR YARALANDI'

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde otomobilden yola fırlayan sürücü Muhammet E. A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Erdem Ö., Eren G. ve Yusuf D. ise ağır yaralı olarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Eren G. ve Yusuf D.'nin durumunun ağır olduğu Erdem Ö.'nün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

'E-5 KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI'

Kaza nedeniyle E-5 karayolu Edirne istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı, ulaşım yan yoldan sağlandı.

Kazayı gördüğünü, sürücünün makas ata ata ilerlediğini söyleyen Arden Saral,

"Okmeydanı istikametinden Bakırköy istikametine devam ederken sol şeritten siyah cip bir araç makas ata ata geliyordu. Selektör atarak yol istedi benden. Sağ şeride geçtim ve aracı sadece takip ettim. İçinde 4 yada 5 erkek arkadaş vardı. Hiçbirisinde emniyet kemeri takılı değildi. Araç süratli şekilde önümden devam etti. Arkasından sadece yavaşça onu seyrettim ve Zeytinburnu istikametine geldiğimizde araç sağ taraftaki refüje vurarak sol taraftaki şeride geçti ve araç yanarak araç şoförü camdan dışarıya fırladı. Yanındaki araç pert oldu. Buradaki bütün her şey yan şeride geçti, yoldaki bariyer olsun, korumalar olsun, teller olsun. Durum çok kötüydü, içler acısıydı. Ben bakamadım, araç yanıyordu. Buradan 112 ekiplerine bilgi sağladık. Hepsi geldiler, Allah razı olsun. Burada yerleri temizlediler, şu anda her hangi bir durum yok burada." diye konuştu.

Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi. Çekici yardımıyla hurdaya dönen lüks cipin olay yerinden kaldırılmasının ardından E-5 karayolu trafiğe tekrar açıldı.

Polis ekipleri kazanına nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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