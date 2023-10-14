Test sürüşü yapan YHT vagonları raydan çıktı: 4 işçi yaralandı

Ankara Valiliği Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün saat 03.30'da Mamak/Kayaş'ta yeni hizmete alınacak Yüksek Hızlı Tren Vagonlarının test sürüşü sırasında teknik arıza nedeniyle raydan çıkması üzerine meydana gelen kaza sonucunda dört YHT çalışanı hafif yaralanmıştır. Kazayla ilgili teknik ve İdari inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.