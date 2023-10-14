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Zamlar sonrası benzin ve motorin satışlarında sert düşüş

Akaryakıtta zam yağmuru, satışlarda sert düşüş getirdi. Vergi ve kur şokunun ardından satışlar bir ayda yüzde 9 düştü. Birçok sektörde faiz ve fiyat artışlarıyla talep çakıldı.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 14 Ekim 2023 10:50, Son Güncelleme : 14 Ekim 2023 10:57
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Zamlar sonrası benzin ve motorin satışlarında sert düşüş

Sözcü'den Gamze Bal'ın haberine göre; Faiz ve vergi artışlarıyla birlikte hızlanan zamlar, yurt içi özel tüketimi azaltmaya başladı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 azalırken, en çok düşüş gösterenlerden biri de akaryakıt satışları oldu.

Ağustosta aylık bazda yüzde 9 düşen akaryakıt satışları, 2021 Mayıs'tan bu yana en sert daralmayı yaşadı.

TÜİK verilerine göre, Akaryakıt satışları ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 1 geriledi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, satışların düşmesinin nedeni olarak zamlara işaret ederek "Bir önceki dönemdeki yoğun zamlardan dolayı vatandaş toplu stoklama dönemine geçti, ağustosta onun etkilerini görüyoruz yeniden. Tüketim düşüklüğü oradan geliyor" dedi.

"Çünkü temmuzda bir seferde 6 lira birden zam oldu, ardından kur kaynaklı bir zam daha geldi" hatırlatmasında bulunan Aktaş, "İnsanlar bidonlarla, büyük depolama yapabilecekleri plastiklerle bile alım yaptılar. Onun verdiği tüketim yorgunluğunun verilere yansımasını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

SEÇİM SONRASI KUR VE VERGİ ZAMMI

14 Mayıs'taki seçim öncesinde litre fiyatı İstanbul'da benzinde 19,81 TL, motorinde 18,58 TL idi.

Seçimlerin ardından petrol fiyatlarındaki ve dolar kurundaki artışa ek olarak hükümetin ÖTV ve KDV artışına gitmesi, akaryakıtta olağanüstü zamları da beraberinde getirdi.

Bugün itibarıyla litre fiyatı İstanbul'da benzinde 33,64 TL, motorinde 37,35 TL seviyesinde bulunuyor.

Ortadoğu'da şiddetlenen çatışma ortamıyla birlikte Brent petrol fiyatlarının dün yüzde 5,7 oranında artışla 90 doları aşmasının da yeni zamları beraberinde getirmesi bekleniyor.

EN SERT DÜŞÜŞ MOBİLYADA

Ağustosta perakende satışlarda aylık bazda en sert gerileme ise elektrikli ev aletleri ve mobilyada yaşandı. Bir ayda yüzde 17,2 birden gerileyen bu satışlar, ağustos itibarıyla yaklaşık son 3,5 yılın en sert düşüşünü kaydetmiş oldu.

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, ürünlerin yılbaşından bu yana en az yüzde 40 oranında zamlanmasının, vatandaşın 'yeni zamlar gelecek' endişesiyle alımlarını öne çekmesinin etkisiyle satışların sert şekilde düştüğünü dile getirdi.

"Mağazaya gelen müşteri sayısında ciddi azalmalar var. Geçen yıl bu dönemde 30 kişi geliyorsa, şimdi 10-15 kişi geliyor" diyen Balcı, "Son 45 gün için de aynı oranı verebiliriz. Ayak sayısı son 45 günde yüzde 50 azaldı" dedi.

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