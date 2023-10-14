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Ekonomide gözler 12. Kalkınma Planı ve 2024 yılı bütçesinde

Ekonomide gözler gelecek hafta Meclise sunulması planlanan 12'nci Kalkınma Planı ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'ne odaklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2023 11:18, Son Güncelleme : 14 Ekim 2023 11:31
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Ekonomide gözler 12. Kalkınma Planı ve 2024 yılı bütçesinde

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan 12'nci Kalkınma Planı'nın 16 Ekim Pazartesi günü TBMM'ye sunulması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 17 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacak. 23-24 Ekim'de komisyonda görüşülmesi beklenen plan, daha sonra TBMM Genel Kurulunda ele alınacak.

Kalkınma Planı, 2024-2028 yıllarını kapsayacak ve bu döneme ilişkin Türkiye'nin odaklanacağı hedef ve stratejileri ortaya koyacak. 2053 vizyonu doğrultusunda hazırlanan 12'nci Kalkınma Planı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye'nin potansiyelini harekete geçirmeyi hedefleyen bütüncül bir yol haritası olacak.

- Vatandaşların fikirleri de alındı

Plan çerçevesinde ilgili politika adımlarının belirlenmesine yönelik 54 özel ihtisas komisyonu ve 26 çalışma grubu kuruldu. Ayrıca, vatandaşlara yönelik bir de anket gerçekleştirildi. Anketin ilk bölümünde Kalkınma Planı'nın temel konu başlıkları ve bunlara ilişkin çeşitli politika seçenekleri arasından öncelik tercihine yer verildi. Açık uçlu bırakılan ikinci bölümde ise vatandaşlar yeni ve özgün fikirlerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 12'nci Kalkınma Planı ve bütçe süreçlerine özel sektörün ve çalışan kesimlerin öneri ve beklentilerinin yönetişim anlayışı içinde yansımış olacağını belirtmişti.

- 2024 yılı bütçesi 17 Ekim'de TBMM'ye sunulacak

12'nci Kalkınma Planı'nın ardından 17 Ekim Salı günü de 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin Meclise sunulması bekleniyor. Bütçe görüşmeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın 20 Ekim'de komisyonda yapacağı sunumla başlayacak.

Bakanlık ve kurumların bütçe görüşmelerinin komisyonda 24 Kasım'da tamamlanması planlanıyor. Komisyondaki görüşmelerin ardından bütçenin 4-15 Aralık'ta TBMM Genel Kurulunda değerlendirilmesi öngörülüyor.

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