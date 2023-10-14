İkinci el otomobil satışında aksesuar oyunu

Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el otomobil piyasasına yönelik alınan önlemler kapsamında söz konusu otomobil satışlarında taşıtların, üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilana çıkmasının yasaklanmasının ardından fırsatçılar, internette yayınladıkları ilanlara düşük rakamlar yazıyor.

AKSESUAR BAHANESİ İLE FİYATLARI YUKARI ÇEKİYORLAR

Otomobil satın almak isteyenleri kendilerine çeken fırsatçılar, sonra da arayan kişilere donanım, aksesuar, bakım gibi unsurları bahane edip, fiyatın yükseldiğini söylüyor.

İkinci el otomobil satışı yapanlar, alınan önlemlerle araç satış fiyatlarının düşüşe geçtiğini ancak yine de düşük fiyatlara verilen ilanlarda sonra aksesuar, bakım gibi bahanelerle fiyat yükseltildiğine dikkat çekiyor.

Aracın sahip olduğu özelliklerin zaten paketleri kapsamında belirlenebileceğine dikkat çeken satıcılar, jant, park sensörü ekleme gibi bahanelerle fiyatların yükseltilemeyeceğini söylüyor.