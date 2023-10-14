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12 yıldır muayenesiz ve sigortasız geziyordu, polise yakalandı

Muayenesi ve sigortası olmayan motosiklet sürücüsü kendisine işlem yapmak isteyen polisi görünce olay yerinden kaçtı. Motosiklete 12 yıldır muayene ve sigorta yapılmadığı öğrenilirken, yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2023 12:41, Son Güncelleme : 14 Ekim 2023 13:01
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12 yıldır muayenesiz ve sigortasız geziyordu, polise yakalandı

Olay, sabah saatlerinde Çoban Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşaktan D-100 kara yoluna dönen 81 BT 784 plakalı motosiklet sürücüsünü gören trafik polisi, denetim yapmak istedi. Önce polisten kaçmaya çalışan sürücü kaçamayacağını anlayınca polis ile birlikte yolun kenarına yanaşarak motordan inip kaçtı. Polis tarafından yapılan denetimde motosikletin 12 yıldan beri muayenesinin, sigortasının olmadığı tespit edildi. Uygulanan cezai işlem sonrasında motosiklet bağlanırken yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün motorunu bırakıp olay yerinden koşarak uzaklaşması yer alıyor.

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