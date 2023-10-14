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Sınır ötesine kaçmaya çalışan teröristleri YSP milletvekili getirmiş

Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 terörist ve terör örgütüne katılacağı değerlendirilen 1 şahıs yakalanarak tutuklandı. Bu şahısları Ağrı'ya getiren aracın ise Halkların Demokratik Partisi (HDP) adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. adına tahsisli olduğu tespit edildi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 14 Ekim 2023 12:54, Son Güncelleme : 14 Ekim 2023 12:54
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Sınır ötesine kaçmaya çalışan teröristleri YSP milletvekili getirmiş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. adına tahsisli olduğu tespit edilen bir araçta, Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) üyesi , 1 BTÖ'ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahısın yakalanarak tutuklandığını duyurdu.

Milletvekili hakkında soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyon kapsamında, sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 BTÖ üyesi terörist ve 1 BTÖ'ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahıs yakalanarak tutuklandı.

BTÖ'nün kırsal kadrosuna katılım yapacağı değerlendirilen her iki şahsın da kimlikleri ve arkasındaki iş birlikçileri tespit edildi.

BTÖ Mensubu terörist Hazal Karabey ve BTÖ'ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahıs ise R.T.

PTS kayıtları ve KGYS kameralarında yapılan kontrollerde ise: Her iki şahsı da Ağrı'ya getiren aracın, HDP adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti milletvekili H.B. adına tahsisli olduğu; tutuklanan şahısları, söz konusu milletvekilinin şoförü ile birlikte kendisinin getirdiği tespit edildi. Şoför Y. N. tutuklandı.

Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. hakkında ise soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

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