Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı.

Operasyonda, aralarında silahlı terör örgütüne üye olma, uyuşturucu ticareti yapma ile silahla tehdit ve mala zarar verme suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı 32 kişi yakalandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net