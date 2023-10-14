Karaman'daki trafik kazasında karı koca öldü

Seyfullah Öztürk (30) yönetimindeki 42 DY 123 plakalı otomobil, merkeze bağlı Dinek köyü yakınlarında, şarampole devrildi.

Sürücü Öztürk ile eşi Fadime Öztürk (28) ve 2,5 yaşındaki çocukları E.Ö. yaralandı.

Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Öztürk ve eşi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazadan yaralı kurtulan çocuğun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.